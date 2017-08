Femicidio y posterior suicidio estremece a Lontué

En plena vía pública. Frente al Cuartel de Bomberos de esta localidad, un hombre sacó una escopeta e hirió de manera mortal a quien fue su cónyuge por años, hecho que fue presenciado por al menos dos de los tres hijos que tenían en común. Metros más al norte, con la misma arma, el hombre se quitó la vida.

MOLINA. Consternación generó en Lontué un nuevo caso de femicidio y posterior suicidio que se desencadenó alrededor de las 15:30 horas de ayer en las afueras del Cuartel de Bomberos de la citada localidad.

Según lo manifestado por el comisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Molina, mayor Cristian Gutiérrez, la mujer identificada como Jacqueline del Tránsito Soto Fuentes, de 43 años fue interceptada por su cónyuge, con quien se encontraba separada de hecho al menos hace cuatro meses, instante cuando, tras entablar contacto verbal por cerca de cinco minutos, que luego pasó a una discusión, en plena vía pública el hombre percutó un arma de fuego, hiriéndola a la altura del cuello, lesión que a la postre derivó en su fallecimiento en el propio lugar, lo que fue presenciado por dos de los tres hijos que tenían en común.

Posterior a ello, el sujeto identificado como René Pablo Pacheco Saavedra, de 43 años, se desplazó solo unos metros más al norte, frente a la plaza de Lontué, al costado oriente del gimnasio de dicha localidad, donde con la misma arma acabó con su vida, tras dispararse en la cabeza.

IMÁGENES

El mayor Gutiérrez indicó que de acuerdo con las imágenes registradas por cámaras de seguridad ubicadas en el Cuartel de Bomberos de Lontué, el sujeto esperó a la mujer dentro de un vehículo, por cerca de una hora, hasta que transitó por aquel punto.

“Allí la aborda y después de una conversación que tiene con familiares que acompañaron a la mujer, en un momento de descuido, le disparó un tiro de escopeta a la altura del cuello, donde cae con una herida mortal. Todo ocurre en la vía pública, frente al Cuerpo de Bomberos, en avenida Hospital. Está todo relativamente claro, porque hay imágenes y testigos”, acotó el comisario.

Según datos preliminares, previo al citado encuentro, se habría concretado una llamada telefónica entre la pareja, esto con el objetivo de acordar “hacer el retiro de los menores”, lo que había sido pactado tras la aludida separación.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Según se informó, se trataba de una pareja que llevaba cerca de 20 años de matrimonio con tres hijos en común, donde la mujer en “reiteradas oportunidades” formuló denuncias por violencia intrafamiliar (VIF). Respecto a tal punto, Carabineros agregó que la pareja se encontraba “separada de hecho al menos hace cuatro meses”, a lo cual se sumaba la dictación de una medida cautelar, precisamente por VIF, que le impedía al sujeto acercarse a la mujer, la cual si bien permanecía vigente desde fines del mes de julio, en definitiva, no se pudo ejecutoriar. Sobre tal punto, el mayor Gutiérrez indicó que la denuncia fue ingresada “mientras ella vivía en el sector de Pichingal”, dictándose una medida cautelar, que le prohibía al sujeto acercarse a ella, pero la orden “fue devuelta, ya que no teníamos el domicilio y el paradero actual de la víctima”. De acuerdo a los datos entregados por testigos, la mujer en definitiva estaba viviendo, desde un tiempo indeterminado, en una casa de la población Bicentenario de Lontué, a escasos metros donde sucedió el crimen. “No obstante que existía la medida cautelar, que llegó al retén Entre Ríos, que corresponde al sector jurisdiccional de Pichingal, no pudo ser cumplida, porque había una dirección que no correspondía. En este caso, la dirección que estaba singularizada en la medida cautelar era el domicilio del victimario, en el sector de Pichingal, por lo tanto la mujer sale de su domicilio, pero no da esta nueva dirección ni al Juzgado de Familia de Molina ni a Carabineros”, dijo.

HERMANO DE LA MUJER

Según el hermano de la fallecida, Rogelio Soto, el sujeto “maltrataba de manera constante” a su hermana, asegurando que, con anterioridad, al menos en dos oportunidades la mujer “cayó al hospital”, producto de lesiones atribuibles a una agresión. Además también dio cuenta de otro episodio, donde supuestamente el sujeto habría intentado “envenenar” a su hermana, hecho que la tuvo al menos durante dos meses internada.

DENUNCIA

Por último, durante la semana pasada, en específico, el miércoles 23 de agosto, se indicó que la pareja se presentó en conjunto en el retén de Carabineros de Lontué, esto a fin de presentar una denuncia ligada a la tuición o cuidado de los hijos que tenían en común.