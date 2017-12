Felicur cobrará estacionamiento para dar mayor seguridad a clientes

CURICÓ. Con el fin de entregar mayor seguridad a los clientes de la Felicur, se cobrará estacionamiento a partir del 20 de diciembre. El valor de éste será de 300 pesos por hora, monto que variará dependiendo del tiempo que permanezca en el lugar la persona.

Con esta iniciativa se terminará con los acomodadores que, en muchas oportunidades, no realizan de buena manera su trabajo y no resguardan los automóviles que se aparcan en el recinto comercial.

“Queremos mejorar nuestra atención hacia los clientes. Hemos recibido muchas quejas de pérdidas, rayones de vehículos y mal trato hacia ellos”, indicó el presidente de Felicur, Juan Carlos Lucero.

Por eso, se busca evitar que las personas pasen un malo rato por el robo de alguna especie.

Manifestó que también esto contribuirá a dar un mayor ordenamiento a la feria.

Con respecto a los ingresos que tendrá la feria, Lucero manifestó que serán dos. Uno de ellos será a través de Camilo Henríquez, en el sector donde están los puestos de venta de flores; y el otro, frente a las bodegas del Supermercado 10.

En tanto, las salidas serán por Balmaceda, ex Matade-ro; y Cloroformo Valenzuela.

PROYECTO

Lucero también mencionó el proyecto que se está postulando al Gobierno Regional y que permitirá contar con un moderno centro de acopio, lo que contribuirá a disminuir los malos olores que se generan en el recinto.

“Esperamos que esta iniciativa se pueda concretar a la brevedad. Será un recinto cerrado y uno de los más modernos en la región”, enfatizó.

Agregó que se está trabajando con el municipio en esta iniciativa con el fin de mejorar la cara de la feria.