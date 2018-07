Familias de Casa Blanca 4 conocieron las que serán sus nuevas viviendas

Se trata de 140 familias de Molina. Los vecinos fueron a revisar las construcciones y pudieron comprobar las terminaciones de sus casas junto a la alcaldesa, Priscilla Castillo.

MOLINA. Un momento especial, lleno de historia y hasta lágrimas vivieron los integrantes del conjunto habitacional Casa Blanca 4, quienes fueron a una visita programada para conocer las que serán sus nuevas viviendas.

Acompañados del equipo municipal encabezado por la alcaldesa Priscilla Castillo, además de representantes de la EGIS Gespro, los futuros propietarios pudieron estar, por primera vez, en lo que será su hogar definitivo.

En el lugar, pudieron hacer mediciones, revisión de las terminaciones y ubicación de las calles y pasajes. Los beneficiarios corresponden a quienes se adjudicaron subsidio habitacional mediante el DS Nº 49, es decir, personas que presentan vulnerabilidad social.

EMOCIÓN

Para muchos, fue cosa de poner un pie en las nuevas casas para que brotaran las emociones y las lágrimas al ver el sueño de toda una vida hecho realidad. “No tengo palabras, es una alegría inmensa. Luchamos años para conseguir esto y, si no es por la ayuda de la alcaldesa y la Oficina de Vivienda, no lo habríamos logrado. Esto demuestra que no hay que perder la fe nunca”, dijo María Valdés, beneficiaria que presenta una discapacidad.

Por su parte, la jefa comunal, Priscilla Castillo, explicó que “estamos muy contentos por estas 140 familias que acceden por primera vez a sus hogares. Hoy saben en qué calle está su casa, quiénes serán sus vecinos y pueden revisar las instalaciones.” La autoridad también valoró que muchos lo hayan podido hacer en un día de lluvia, comprobando así la resistencia de la construcción frente al mal tiempo.

En tanto, la presidenta del Comité de Vivienda, Leontina Saldías, detalló que “estamos todos ansiosos, en especial los adultos mayores, pero felices de tener nuestra casita. Ha sido un trabajo muy lindo y es, de verdad, un sueño hecho realidad”.

Finalmente, Yocelyn Oliva, comentó que “esto avanzó muy rápido, porque hace solo dos años que iniciamos todos los trámites. Quisiera agradecer a la alcaldesa y a la señora Leontina por todo su apoyo”.