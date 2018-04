Familia de víctima de femicidio pide justicia

Decisión. Bastante rápido ha avanzado este juicio, por lo cual no se descarta que el veredicto sea en las próximas horas o mañana miércoles.

CURICÓ. En marzo del año pasado se produjo este crimen en una vivienda del sector Altos de Valle de Molina, el cual provocó gran conmoción a nivel regional e incluso, nacional por los detalles del caso. Su protagonista es un hombre de 29 años, quien tras discutir con su pareja Gianinna Alejandra Rioseco, de 24 años, la estranguló porque le exigía el pago de pensiones atrasadas para el hijo en común que tenían de solo cuatro años. En la segunda jornada del juicio oral en lo penal que se lleva a cabo en Curicó, la madre de la víctima, Carolina Bobadilla Mondaca, señaló que espera que se haga justicia “por todo el daño, la burla y el maltrato que se le hizo a mi hija hasta el final. Hasta que consiguió matarla”. La tranquilidad del tercer piso del edificio de tribunales se vio interrumpida por una veintena de mujeres que integran grupos feministas que mostraron su rechazo a este femicicio a través de pancartas y fotos de la victima a quien recuerda con mucho cariño.

Pena máxima

La madre de Gianinna recordó que hubo denuncias que podrían haber evitado el trágico final. Por eso, espera una dura sanción contra el imputado. “Había denuncias y muchas conversaciones, pero él no entendió y no la dejó nunca tranquila. Mi hija no se merecía esto. Había luchado mucho, calló mucho… mucha gente también no habló las cosas que debía. Se juntaron muchas cosas, muchos maltratos. Esperamos la pena máxima para que no salga a hacer más daño”, acotó. No hay que olvidar que el ministerio Público está pidiendo presidió perpetuo simple (40 años con eventual beneficio a los 20), mientras que la parte querellante espera presidio perpetuo calificado (40 años sin beneficios).

VEREDICTO

El juicio ha avanzado rápidamente, por lo cual no se descarta que en las próximas horas o mañana miércoles haya veredicto. Las encargadas de hacer justicia son las juezas, Ximena Orellana, Paulina Rodríguez y Amelia Avendaño.

No hay que olvidar que el imputado reconoció su autoría en este crimen y que en estrado dijo que actuó de esa forma porque estaba cansado de que la mujer le sacara en cara que solo era un obrero de la construcción, mientras que ella iba a ser una ingeniera en Prevención de Riesgos, situación que, a su juicio, perjudicó la relación entre ambos.