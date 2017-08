Familia de comerciante desiste de apelar a resolución de tribunal

Robo con homicidio. Recalcando su disconformidad con el fallo, aquella decisión se sustenta ante la posibilidad que al condenado “le rebajaran la pena”.

CURICÓ. Si bien tras conocer la sentencia ligada al que fue el robo que le costó la vida al comerciante Juan Díaz Tapia, su familia había anunciado que recurriría a la Corte de Apelaciones de Talca, finalmente, por recomendación del abogado que los representó en el respectivo juicio, prefirieron desistir de tal posibilidad.

Cabe recordar que la familia del comerciante mostró su disconformidad respecto a la sentencia establecida por el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó (20 años de presidio), ya que ellos esperaban que se aplicara “el máximo rigor de la ley” sobre el ahora condenado, es decir, una pena de presidio perpetuo calificado. Por lo mismo, si bien en aquella oportunidad, Mauricio Díaz Deporti, hijo del comerciante, señaló que como familia “apelarían a dicha resolución”, teniendo un total de 10 días para hacerlo, en definitiva, descartaron dar aquel paso.

“Si nosotros no apelamos fue netamente, porque nos hicimos asesorar por muchos abogados, por primos que son fiscales, y nos dijeron que finalmente habíamos obtenido una buena sentencia, dentro de todo lo que nosotros hicimos”, subrayó Díaz Deporti a La Prensa, al ser consultado del tema, recalcando que uno de los factores que inclinó la balanza a tal decisión fue “el miedo a que le rebajen la condena” al sentenciado, Nicolás Castro Arriagada, el joven de 24 años autor del crimen.

PRUEBAS

Recalcando su disconformidad con el fallo, Mauricio Díaz indicó que tomando en consideración que disponen de al menos “cinco años para reabrir el caso y partir de cero”, de todas maneras seguirán “recabando las pruebas necesarias” que como familia les permita llegar a tal posición. “En ese tema nosotros vamos a seguir trabajando con mi hermana, que puntualmente somos los que estamos más abocados al caso y vamos a seguir trabajando en esa materia”, aseguró.

BENEFICIO

Si bien la condena establecida es de 20 años, Díaz Deporti indicó que el joven que le quitó la vida a su padre “perfectamente podría salir antes”, tomando en cuenta los beneficios carcelarios a los que podría optar. “Cumpliendo con algunos requisitos, buena conducta, no estar metido en ningún pleito, en nada interno, él podría apelar a un beneficio carcelario, lo pueden reducir a 14 años y este tipo podría salir. A qué crees que podría salir, si estas cárceles no están hechas para mejorar a los delincuentes, están para empeorarlos y para que tengan más artimañas y más profesionalismo en el actuar delictivo”, indicó.

PROMESA

“Las pruebas eran cabales para darle los 40 años. El tipo después disfrutó, se fue de fiesta. Es un gallo psicópata, un asesino calificado, deberían haberle dado los 40 años perpetuo. Va a salir a los 45 años, si yo estoy vivo, lo voy a esperar afuera”, dijo el propio Díaz Deporti la jornada cuando se dio a conocer la sentencia sobre el asesino de su padre. Por lo mismo, esto fue lo que respondió al ser consultado si tal promesa se mantenía o no en pie. “Obvio, si estoy vivo, claro que lo voy a esperar. Quiero encararlo, que esté frente a mí y quiero una respuesta, porque nosotros quedamos con un vacío muy grande”, aseveró. “Estas personas tienen una impunidad frente a los hechos que cometen, en el caso de Nabila (Rifo) eran 26, 28 años. Apelaron, porque querían los 40 años y le rebajaron a 16 años. La justicia chilena está avanzando, pero para atrás”, dijo.

EN VENTA

Por último, si bien por varios meses, en el local que por décadas fue atendido por el propio Juan Díaz Tapia (quien tenía 69 años), se podía apreciar una imagen del comerciante, por recomendación de “amigos y cercanos” prefirieron “dejarlo descansar en paz”, retirando aquel letrero. De hecho, tomaron además la decisión de poner en venta dichas dependencias. “Yo me propuse un tiempo, que era cuando finalizara el juicio, y poder sacar los letreros. Así la gente que pase por ahí va a tener la tranquilidad y no estar pensando en esta agónica muerte que tuvo mi papá, sino que pensar en como fue su vida. Yo me recompenso pensando en su vida, que fue maravillosa y exitosa, siendo un padre ejemplar. Me llena de emoción la suerte de tener el padre que tuve”, concluyó.