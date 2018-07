Experto se une al trabajo de fundación Justicia por Amor

Se suma a equipo multidisciplinario. Se trata de Adán Cornejo Medina, quien ha desempeñado una serie de cargos como gerente en operaciones, administración y finanzas.

CURICÓ. Tras una reunión de carácter extraordinaria, la fundación Justicia por Amor (la cual brinda asesoría a personas afectadas por negligencias médicas) consiguió sumar al trabajo que lleva a cabo, las labores de un experto en corporaciones y organizaciones, quien se comprometió a compartir su experiencia en tales lides, de cara a los desafíos que dicha institución tiene a mediano y largo plazo. Se trata de Adán Cornejo Medina, quien ha desempeñado una serie de funciones como gerente en operaciones, administración y finanzas. A nombre del directorio y del buffet de abogados de Leonardo Fuentes y asociados, a cargo de los casos que permanecen en curso en la justicia, su presidenta, Erika Adasme Martínez, agradeció la disposición del profesional que aceptó el llamado para colaborar, ya que con ello se encamina a formar un equipo multidisciplinario, que tiene como propósito brindar un apoyo más completo a quienes golpean sus puertas. “Para nosotros esto significa un gran paso. Aprovechamos la instancia para invitar a otros profesionales que quieran ser parte o unirse a esta noble causa”, dijo. Junto con la mencionada presidenta, en la cita también participaron la tesorera, María Valenzuela Droguett; el secretario, Alejandro Valenzuela Muñoz; la directora, Elena Reyes Soto; y el equipo jurídico integrado por el jurista, Leonardo Fuentes Quiroz.

AUMENTO

La ahora fundación Justicia Por Amor no solo se ha abocado a asistir a personas afectadas de la ciudad de Curicó. En lo que va de existencia, también suma casos de ciudades o localidades tanto del Maule como de otras regiones, como Santa Cruz, San Fernando, Talca, Molina, Villa Prat, Sagrada Familia, Santiago, etc. “Es sorprendente ver cómo crece la cantidad de afectados por negligencias médicas. Siempre esperamos que esto disminuyera, eso no ha ocurrido. Lejos de ir disminuyendo las causas, han aumentado. Ha sido muy triste ver eso”, acotó Adasme.