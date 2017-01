Expectación por juicio simplificado de mañana en caso “Concejales Viajeros”

En audiencia ante el juzgado de garantía de Curicó, los “requeridos” tendrán la opción de asumir responsabilidad en los hechos que se les imputan. De no hacerlo aquellos requerido pasarían a juicio oral efectivo.

CURICO. Reconocer responsabilidad en los hechos que se imputan, o no hacerlo, esto último con lo cual se abren nuevas variables, son claramente los dos escenarios ante los cuales estarán los imputados por presunto fraude al Fisco, correspondiente al caso conocido como “Concejales Viajeros” y quienes mañana deben asistir ante el Tribunal de Garantía de esta ciudad para participar en la audiencia de juicio simplificado.

Esa instancia está fijada para las 10:10 horas en el juzgado de la avenida Camilo Henríquez de Curicó, hasta donde deben concurrir tres concejales reelectos, Jaime Canales (UDI), Mario Undurraga (UDI), Leoncio Saavedra (PR); también los ex concejales Julieta Maureira (PR), Enrique Soto (DC), Luis Rojas (ex PS), Nelson Trejo (UDI) y Luis Trejo (PS) y Miguel Ángel Limardo, además de los transportistas Mikel Cruz y Jorge Vergara.

Los ex concejales y tres ediles en ejercicio enfrentan una investigación por presunto fraude al fisco, a causa de viajes que se realizaron a la zona de Malargüe con dineros municipales, cuestionándose la forma en que estos fueron utilizados o rendidos. En tanto los dos transportistas en este caso se vieron involucrados producto que habrían facilitado facturas para la comisión de los presuntos ilícito.

Aceptar o no aceptar

Uno de los abogados querellantes en la causa, Eduardo Cornejo explicó que el de mañana se trata de un “procedimiento simplificado, que incluye un proceso de aceptación o no de los hechos por parte de los requeridos, y de ser aceptada la responsabilidad, el tribunal dicta resolución inmediata, es decir veredicto que puede ser condenatorio o absolutorio, pero en la mayoría de los casos es condenatorio, y se dicta la pena en el acto inmediato”.

Al ser consultado por diario La Prensa, el profesional dijo que los “requeridos” de no aceptar responsabilidad se procede a consultar a las partes sobre la posibilidad de inmediatamente desarrollar una audiencia de preparación de juicio oral, o se fija una nueva para esta tramitación, la que derechamente desembocará en un juicio oral efectivo, es decir los requeridos pueden no aceptar responsabilidad por lo que el caso pasará ajuicio oral.

A juicio oral

Sobre esto último, es conocida la postura de uno de los “requeridos”, el ex concejal Luis Trejo y de su abogado Sergio Monsalve, quien pese a tener cuatro imputaciones en su contra, han manifestado “total inocencia”, por lo que insistirán en no aceptar responsabilidad, y derivar hacia el juicio oral: “Estamos convencidos y lo demostraremos en el juicio que corresponda, ya que la imputación no corresponde a los hechos”, ha señalado el defensor.

En torno a los otros concejales, ex ediles, y transportistas, sus abogados aun analizan las posibilidades, de aceptar o no responsabilidad. Ha trascendido varios de ellos han cambiado de estrategia y optarían por seguir el camino de Luis Trejo, es decir llegar hasta el juicio oral, lo que quedará dirimido mañana a las 10:10 horas en el Juzgado de Garantía de Curicó, cuando se inicie esta audiencia de juicio simplificado.