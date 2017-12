Ex tesorero del Curi, ahora corre en África

Pruebas. El ultra maratonista y empresario curicano que ya ha destacado en China, Australia, Jordania, Bolivia e incluso la Antártica, esta vez vivió la experiencia de correr cerca de 250 kilómetros en siete días en Mozambique, África. Por su parte, en Curicó, las ramas juveniles de Curicó Unido se alistan para su gran gala de fin de temporada.

CURICÓ. El ex tesorero de Curicó Unido, Raúl Narváez lo hizo otra vez. En esta ocasión la ultra maratón que cubrió el curicano fueron 250 kilómetros en siete días en Mozambique, África, donde Narváez dio otro peldaño en su afán por completar la prueba denominada “Cinco Conti-nentes”. El maratonista y empresario ya estuvo en un salar de Bolivia, en Australia, África y le resta Europa y Asia para cumplir esta nueva odisea del ultra maratón, siendo el único chileno inscrito en el desafío. Raúl Narváez, anteriormente ya cumplió con el desafío “Cuatro desiertos”, donde corrió en Atacama en Chile, Gobi en China, el Sahara en Jordania y la Antártida en el polo sur. “En África fue una experiencia única y más allá de estar entre los 15 mejores de la prueba, me dejó impresionado el nivel de vida en África, lo tienen todo, alimentos de los árboles, del mar, que cultivan en la tierra, ahí todo a la mano, con simpleza, tienen playas más hermosas que el caribe, animales y mucha humildad y ambiente familiar, yo aprendí mucho de esta experiencia” reconoce Nar-váez quien se encuentra preparando un escrito de su vivencia en el continente africano.

FUTBOL FORMATIVO

En Curicó, las series cadetes de Curicó Unido se encuentran alistando lo que será su gran gala de finalización de temporada. La cita será este miércoles 13 de diciembre, momento donde los albirrojos podrán realizar su gran balance de la experiencia de los Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 19 en el campeonato de la Primera División ANFP, categoría que lograron mantener, pese a desiguales rendimientos y bajones que se transforman en lecciones para el área formativa de Curicó Unido. Entre 16 equipos en cada categoría, los Sub 15 terminaron últimos, los Sub 16 fueron la mejor división de los curicanos con un séptimo lugar, los Sub 17 fueron undécimos, mientras los Sub 19 (que incluso lideraron la competencia durante varias semanas), decayeron sobre el final y terminaron el campeonato en la décima posición. Más allá de todo resultado frente a las potencias del fútbol formativo nacional, en Curicó Unido deben existir lecciones para definir si la tarea principal será el competir o formar, pues en la reciente temporada, no existen nuevos valores de 17, 18 o 19 años que hagan sus primeras apariciones en la plantilla profesional. Cinco o seis jugadores han alternado en el equipo de Marcoleta, entre ellos, Diego Urzúa ha sido constante animador de las citaciones, aunque se espera que aparezcan nuevos Christopher Díaz o Franco Bechtholdt que puedan destacar en sus series y posteriormente en los entrenamientos del plantel profesional, para así transformarse a futuro en las grandes cartas del club curicano.