“Estamos en alerta por central eléctrica en la precordillera de la comuna de Molina”

Preocupación. En ese sector existen unas 27 especies vegetales y animales típicas de la zona central, que forman parte de un proyecto de turismo sustentable.

MOLINA. La candidata al Senado, Ximena Rincón, dijo que si bien el proyecto no ha ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental, va en contraposición con la vocación turística de una zona con una inmensa riqueza medioambiental.

“No podemos tener proyectos que amenacen los pocos ecosistemas protegidos con que contamos”, aseguró.

Lo anterior, ante la posibilidad de que se instale una central hidroeléctrica de pasada en el río Claro, precordillera de Molina y área de influencia del Parque Nacional Radal Siete Tazas, donde se encuentran algunas de las postales icónicas de la región como el Velo de la Novia, las Siete Tazas y el Salto de la Leona.

Al respecto, la ex ministra del Trabajo y la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, dijo que si bien el proyecto aún no es ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental, de acuerdo a reportes de prensa está en abierta contraposición con la vocación turística de un territorio con una inmensa riqueza medioambiental, razón por la cual trabajará junto a la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo, para conservar este patrimonio de la comuna, la región y el país.

“Como región debemos estar en alerta, porque una central en el río Claro, en la zona en que se quiere instalar, puede ser un pésimo negocio para el Maule. En nuestra región, solo un 0,6 por ciento del territorio está protegido y debemos cuidarlo, porque son ecosistemas que ayudan al bienestar humano. No podemos tener proyectos que amenacen los pocos ecosistemas protegidos, con un desarrollo que no trae beneficios económicos, pues son proyectos que terminan siendo caros y no factibles como bien lo hemos visto con Alto Maipo”, planteó Ximena Rincón.

QUE TENGA SENTIDO

Agregó que en tanto el proyecto no ingrese al Sistema de Evaluación Ambiental no puede darse como un hecho y aclaró también que su postura, en este caso como en Achibueno, no tiene que ver con un rechazo a la hidroelectricidad, “que es importante, pero que tiene que desarrollarse en zonas donde sus efectos no sean devastadores y donde tenga sentido productivo real. Además, Chile ha demostrado que se puede avanzar con fuerza en Energías Renovables no Convencionales (ERNC) y hacia allá es que el sector privado debe orientar sus esfuerzos. Como Senadora trabajé para materializar los acuerdos en materia de ERNC, se nos criticó en esa oportunidad y se sostuvo que no serían exitosos. El tiempo nos ha dado la razón”, aseguró.

En tanto, la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo, expresó que su comuna debe ir creciendo y desarrollándose, pero no a costa del Medio Ambiente ni de su patrimonio natural. “Nunca el desarrollo debe ser atentando contra el Medio Ambiente. No nos oponemos al desarrollo, pero con toda claridad debemos decir que no vamos a permitir que una empresa venga a destruir nuestro río Claro”.

Ximena Rincón recordó que en la Cuenca del río Claro, en la precordillera de Molina, hay unas 270 especies vegetales y animales típicas de la zona central, que forman parte del proyecto de turismo sustentable que lleva adelante el municipio con el apoyo de diversas instituciones del Estado.