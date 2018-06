“Es la primera vez que cuento cosas tan personales en un libro”

Publicado por editorial Planeta. El texto reúne una serie de historias con protagonistas vinculados al fútbol, muchas de ellas casi anónimas, las cuales se mezclan con vivencias del propio autor, principalmente ligadas a la escuadra de sus amores: Curicó Unido.

CURICÓ. Sin lugar a dudas, el quinto libro del periodista curicano, Cristian Arcos, bautizado como “Héroes”, se trata a la fecha de su entrega más personal. Una serie de historias con protagonistas vinculados al fútbol, muchas de ellas casi anónimas, se mezclan con vivencias del propio autor, principalmente ligadas a la escuadra de sus amores: Curicó Unido. “Yo sentía que tenía un tema pendiente respecto a lo que significa ser de provincia, lo que implica nacer y crecer en provincia y ser hincha de un equipo de provincia. Me parece que tiene demasiada diferencia con la gente de Santiago. Cualquier hincha de cualquier equipo de provincia se puede sentir más o menos identificado”, confiesa sobre el libro a diario La Prensa el propio Arcos, desde Santiago, ciudad donde hace varios años reside, siendo uno de los rostros vinculados al deporte de Chilevisión. Publicado por la editorial Planeta, “Héroes” ya está disponible en las principales librerías de nuestro país, y además en formato digital. “Me demoré un poco menos de un año en escribirlo. Este libro me gusta harto, no tengo idea como le irá en ventas. No creo que sea muy comercial, pero me gusta mucho. Lo que me pasa con mis libros es que los voy midiendo mientras pasa el tiempo. Por ejemplo, el libro de la historia de Gary Medel, cuando yo lo terminé, sentí que me había quedado bien y que había cumplido con la pega, pero a medida que ha pasado el tiempo, he sentido que quedó mejor, lo he vuelto a leer y me gusta más que antes. Me dio satisfacciones tardías. De hecho me ofrecieron hasta hacer una serie con el libro, lo cual no quedó en nada”, afirma.

RAÍCES

“La segunda parte del libro es básicamente del Curi”, indica su autor. Allí hay espacio para mencionar a su fallecido abuelo, Osvaldo Arcos Méndez, fundador de Curicó Unido, y socio número cinco de dicho club; a su padre, Osvaldo José Arcos Bascuñán, quien ejerció como árbitro amateur; a Luis Martínez, goleador histórico de los albirrojos, a quien califica como el “más grande de todos”, entre otras interesantes historias, como los propios ascensos de categoría que ha tenido la institución perteneciente a la “Ciudad de las Tortas”. “Es la primera vez que cuento cosas tan personales en un libro mío. Nunca lo había hecho. Cuento de mis viajes con el Curi a todas partes, cuento de Lucho Martínez, de lo que significa ser un ídolo de provincia, que es muy distinto a este ídolo nacional, que parece tan inalcanzable. Hablo un poco de lo que significa ser hincha de un equipo donde tú sabes que tu objetivo no es ser necesariamente campeón”, dijo. Otra historia incluida en el texto es la relacionada al legendario duelo que enfrentó a Curicó Unido ante la Universidad de Chile, en 1990, cuando la escuadra laica jugó en la Segunda División (hoy Primera “B”). “Para mí, que en esa época Curicó Unido saliera en las noticias era todo un acontecimiento, que los cabros de hoy no lo valoran de esa manera. Yo tengo un muy buen amigo, también hincha del Curi, que siempre me dice ‘Yo soy hincha del Curi, aunque gane’. Creo que esa mística no la tiene ningún otro equipo del país”, acotó.



LITERATURA

Al cierre, Arcos reconoce que en los últimos años, a nivel nacional la literatura ligada al fútbol ha aumentado, tanto en volumen como en calidad, lo que responde a un “cambio de paradigma”, sobre todo por parte de las editoriales, quienes a la hora de pensar en el fútbol como un tema para un texto, antes “lo miraban con menosprecio”. “En lo personal (Editorial) Planeta ya me ha publicado cinco libros, lo que hace 10 ó 15 años era algo imposible, no solo para mí, sino que para cualquiera. Y eso pasa tanto porque hay una apuesta, pero también porque hay un público. Lejos de competir con quienes han escrito sobre deporte, yo los abrazo y espero que les vaya muy bien. Todo suma pensando en ponerle pantalones grandes a una actividad”, concluye.