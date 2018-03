“En Singapur se vende mucho vino chileno y hay mucha competencia”

“Estoy fascinado”. El cónsul, además de agradecer la invitación, aseguró que hay viñas que están interesadas en potenciar su participación en el mercado de Singapur.

CURICÓ. La Fiesta de la Vendimia de Chile 2018 estuvo dedicada a Singapur, país del Sudeste Asiático con el que Chile realiza un importante intercambio comercial, el que se puede ver potenciado en el corto plazo.

Por este motivo, el cónsul general (H) de Singapur en Chile, Arturo Alessandri Cohn, estuvo presente en la ceremonia central de la Fiesta de la Vendimia, realizada al mediodía del sábado, donde pudo ver y disfrutar de las tradiciones de este gran evento del vino.

“Esta es la primera vez que vengo y estoy fascinado. Me parece una fiesta espectacular, muy bien organizada; felicito al alcalde y a todos los curicanos, porque deben estar muy orgullosos de su ciudad, de su provincia, de la región, y de la actividad del vino”.

Arturo Alessandri Cohn dijo además que “es un gran honor y un privilegio. Cuando me contaron y me propusieron esto, y me invitaron a participar en esta fiesta, acepté de inmediato, primero porque me gusta mucho el vino, y segundo porque creo que en Singapur aprecian mucho el vino, se vende mucho vino chileno, hay mucha competencia, es un país con un ingreso per cápita muy alto, 57 mil dólares anuales, entonces es un país desarrollado que está consumiendo cada vez más. Entonces yo creo que es un muy buen destino para el vino y en general para la fruta, el salmón y para todos los productos chilenos”.

A raíz de esta invitación a Singapur como país invitado, ¿se pueden estrechar aún más los vínculos comerciales?

“Desde luego. Yo creo que la Viña Miguel Torres está muy interesada en fortalecer la presencia de vinos chilenos en Singapur, como otras viñas que ya lo están haciendo. Singapur es la entrada al Sudeste Asiático, entonces es un centro de distribución muy importante. Ahí puede llegar el vino chileno y desde ahí se puede distribuir a otros país de la zona. Así que hay muchas posibilidades y un gran futuro”, dijo Arturo Alessandri Cohn, cónsul general (H) de Singapur en Chile