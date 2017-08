En noviembre curicanos podrán acceder a nueva etapa del estadio

Bicentenario La Granja. Extensión de plazo. Seremi del MOP, José Arancibia, inspeccionó las faenas, las cuales registran a la fecha un 80% de avance.

Durante el próximo mes de noviembre, los curicanos podrán utilizar la ahora denominada Tribuna Andes (ex galería), principal faena ligada a la segunda etapa del estadio Bicentenario La Granja de Curicó. Así lo dio a conocer el seremi de Obras Publicas (MOP), José Arancibia, quien inspeccionó los citados trabajos, que en una primera instancia tenían una fecha de entrega fijada para el 25 de julio pasado. “Yo asumí el 1 de julio y no había tenido la oportunidad de ver las obras in situ. Esperamos que no tengan alguna observación, pensando en la explotación y su uso. El tema de las butacas, que es la última parte, será el toque final a la obra de las graderías que se construyeron, porque claro, si uno va y ve, está toda la parte que es de cemento, pero se está trabajando en los locales comerciales, en los servicios higiénicos que van abajo y en toda la techumbre que tiene el estadio y en los estacionamientos y accesos. Más menos debiéramos tener el estadio finiquitado y a explotación en el mes de noviembre”, dijo. En la revisión de tales obras, Arancibia estuvo acompañado por el director regional de Arquitectura, Gustavo de la Fuente y el inspector fiscal de la Dirección de Arquitectura, Pedro Encina. Cabe recordar que el “pitazo inicial” de tales trabajos, que contemplan una inversión que supera los tres mil 400 millones de pesos, se llevó a cabo durante agosto del año pasado, proyecto que, tras la respectiva licitación, quedó en manos de la empresa ABC (Ángel Bartolomé Cecchi), firma que requirió de una extensión de plazo. En lo específico, tales faenas ya superaron el 80% de avance físico.

ZONA AISLADA

El avance del proyecto consideró la posibilidad de que el resto del estadio siguiera siendo utilizado, tanto para los partidos de Curicó Unido, como asimismo, para las otras actividades de corte deportivo ligadas a dicho recinto, para lo cual, simplemente el área intervenida fue aislada. Fue así como, según recalcó el propio seremi, ya en el anterior duelo como local de Curicó Unido, frente a la Universidad de Chile, no hubo mayores inconvenientes, más aun cuando Carabineros tomó los resguardos necesarios para acordonar tal zona. Lo mismo debería ocurrir el próximo mes, cuando en las cercanías de tal punto, se lleven a cabo las tradicionales fondas y ramadas. “Nosotros tenemos que velar, porque la obra quede como corresponde y el terreno está en manos de la empresa contratista, en este caso, que es la empresa ABC y para ellos es un riesgo entregar a uso para una actividad totalmente diferente para lo que es la finalidad del estadio”, dijo.