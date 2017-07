En etapa final el polémico mejoramiento de Estadio ANFA

Emblemático proyecto con una histórica inversión sigue su curso, mientras los amantes del fútbol curicano comienzan a ver cristalizado uno de sus máximos sueños.

Curicó. El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) de esta ciudad, Claudio González, aclaró que no existen mayores divergencias, ni mucho menos les llueve sobre mojado al fútbol local, ante la ejecución del mega proyecto de mejoramiento del Estadio ANFA “Luis Hernán Álvarez”, iniciativa que demanda una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos y cuyo proceso se encuentra en su fase final.

A juicio del dirigente deportivo ha existido cierta desinformación respecto de los avances que presenta el proyecto y sobre las medidas alternativas que se han debido implementar para llevar adelante el campeonato que cada año lleva a cabo la entidad que alberga a los distintos clubes de los barrios curicanos al interior de los cuales se puede establecer un gran interés por la iniciativa que vendrá a cambiar la historia del fútbol local.

Claudio González, fue claro en manifestar su alegría y la de los cientos de jugadores y simpatizantes frente al mejoramiento del recinto deportivo, iniciativa que desde sus inicios ha contado con el respaldo del alcalde de la comuna Javier Muñoz Riquelme, quien no dudó en poner a disposición un equipo de profesionales de SECPLAC para la elaboración del proyecto que hoy ya en su fase final ha despertado el interés no solo a nivel comunal, ya que desde Linares viajó una delegación municipal para solicitar información sobre el proyecto, como así también desde la comuna de Puente Alto donde han manifestado el deseo de replicar la iniciativa, lo que indica claramente que las cosas se han estado desarrollando de buena manera:

“Se está trabajando arduamente, en un estadio que va a quedar extraordinario, es así que los jugadores y la gente de ANFA están muy contentos porque van a tener un recinto precioso, una iniciativa magnifica, yo creo que lo mejor que vamos a tener acá en Curicó, de hecho ha venido gente de Linares donde existe la inquietud por replicar este mismo estadio y así también me han llamado de la comuna de Puente Alto para consultar acerca de cómo en Curicó hemos logrado este tremendo proyecto. A decir verdad si no hubiese sido por el apoyo del señor alcalde, don Javier Muñoz quien puso a disposición al equipo de SECPLAC para desarrollar el proyecto esto no habría sido posible y la verdad de las cosas es que no tenemos ningún tipo de divergencias ni tampoco nos llueve sobre mojado, muy por el contrario, estamos felices, muy contentos, tenemos una cantidad de clubes que están esperando que se entregue el Estadio ANFA para incorporarse a nuestra institución y eso se debe sin dudas a este importante proyecto para nuestra comuna”, señaló Claudio González.

PROYECTO

El proyecto inicial de mejoramiento del Estadio ANFA Luis Hernán Álvarez, considera una cancha de pasto sintético, 12 camarines, una enfermería, 2 camarines para árbitros, baños públicos, un centro de reuniones para los clubes, boleterías, graderías, la reposición del acceso, iluminación para la cancha 2, equipamiento interno para los camarines, generadores eléctricos para ambas canchas, la creación de dos nuevos portales de acceso, el cierre perimetral de calle Apolonia y la habilitación de un espacio para estacionamiento con capacidad para 96 vehículos. A esto hay que agregar otras importantes obras tras la asignación de nuevos recursos por parte del CORE, cifra que alcanzó los 160 millones de pesos las que se traducen en pavimentos en las circulaciones y baldosas podotáctiles, (especiales para personas no videntes), en el cierre perimetral del sector oriente del recinto, en la iluminación en los espacios públicos y la colocación de maicillo en lugares de circulación de personas.