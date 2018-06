En etapa clave investigación por curicana que denunció acoso y maltrato laboral

Audiencia. El Tribunal Laboral de Talca fijó para el 27 de junio próximo la lectura del veredicto en este caso que tiene como protagonista a trabajadora social oriunda de Curicó.

Curicó. Cansada, pero con la esperanza de que la justicia le dará la razón se mostró la trabajadora social curicana, María Verónica Robles Contreras, quien denunció maltrato y acoso laboral de parte de la directora del centro Cread Los Silos, dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Talca, Perla Castro Villarroel. El viernes pasado se realizó la segunda audiencia entre las partes en el tribunal del trabajo de la capital regional. A la salida de la diligencia judicial, la profesional curicana afirmó a La Prensa que tuvo sentimientos encontrados, pues por un lado el tema le ha provocado un gran desgaste emocional, por otro, tiene las ganas intactas de que se haga por fin justicia.

“Hubo mucha contradicción en lo que dijeron. Hay que esperar hasta el 27 y si me va bien hay que esperar que ellos apelen o si me va mal tenemos que apelar nosotros. Lo bueno es que la magistrado ahora tiene que ver lo que dijeron los testigos y abogados y contrarrestar con todos los medios de prueba escritos y ahí hay varias cosas que están a mi favor”, admitió.

FECHA CLAVE

El miércoles 27 de este mes se llevará a cabo la audiencia donde se dará a conocer el veredicto de este caso. El dictamen es clave, pues de ser favorable para la trabajadora social curicana traería una ola de denuncias de, presuntas, irregularidades en el centro Cread y otros recintos dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename). No hay que olvidar que María Verónica Robles Contreras presentó la acción judicial por “una situación de maltrato y acoso laboral y contra el Sename por no haber renovado mi contrato estando bajo licencia médica profesional y la otra causal del despido que ellos señalan son mis bajas calificaciones, aunque siempre he sido bien evaluada y he estado en lista uno y dos”, dijo.

La profesional se encuentra en tratamiento porque sufre de diagnóstico de pánico con agorafobia, según ella, por la desprotección que tuvo como funcionaria y a las agresiones diarias de menores y jóvenes en riesgo social. “Fui amenazada de muerte, intimidada con un cuchillo por una usuaria. Las agresiones y estado de alerta eran a diario. Mi sistema de salud colapsó”, acotó.