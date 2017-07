“En este reconocimiento están involucradas muchas personas”

Hugo Rey Acosta agradeció distinción. Durante el acto de conmemoración del Día de la Región del Maule.

Un emocionado Hugo Rey Acosta subió al escenario del salón “Abate Molina” de la Universidad de Talca para recibir la Medalla al Mérito Región del Maule como digno y genuino representante de la Provincia de Curicó.

Al agradecer la distinción señaló que se trata de un reconocimiento a su larga trayectoria como comunicador social e impulsor de diversas iniciativas de desarrollo para los vecinos curicanos, en especial con la creación de comités habitacionales cuando en Chile las políticas y programas de vivienda aún estaban en ciernes.

SUS PALABRAS

“Recibo este homenaje con emoción y gratitud, en la convicción que detrás de este reconocimiento hacia mi persona están involucradas muchas otras personas con quienes trabajé por más de treinta años en la radio y también en la formación de más de sesenta comités habitacionales desde mi función en el municipio de Curicó, donde tuve la oportunidad de trabajar con muchos dirigentes vecinales, los que también están contenidos en este premio. Igualmente quiero hacer un reconocimiento especial para el diario La Prensa de Curicó, medio en el cual me desempeño actualmente y he sido estrecho colaborador por más de treinta años. Tiene un archivo precioso que para mí es el archivo de la vida de Curicó por más de cien años, el que me ha ayudado mucho a poder rescatar valores que estaban rezagados y a personalidades curicanas que fueron famosas hace cincuenta, sesenta o más años atrás, y que hoy día se pueden revivir a través de las páginas del diario. Diario La Prensa ha sido el apoyo más fuerte para la investigación histórica, no solo para lo que hago yo sino que para muchas otras personas, que hemos encontrado en sus archivos una fuente realmente rica en información de la historia de la Región del Maule, en particular de la provincia de Curicó”, puntualizó.

DON HUGO

Ejerció como profesor de educación básica en la escuela San Antonio de Curicó. Hombre multifacético en el mundo de las comunicaciones, la historia local y el deporte.

Locutor radial, dirigió por tres décadas el programa “Dimensión Nocturna”, pionero en participación y música romántica. Asimismo, se desempeñó como Relacionador Público en la dirección Provincial de Educación de Curicó; en la Dirección de Administración de Educación Municipal; y por 27 años como Jefe de Relaciones Públicas y Comunicación Social en la Municipalidad de Curicó.

Desde hace treinta años a la fecha es colaborador de diario La Prensa de Curicó, espacio que le ha permitido no solo cubrir temas de la realidad vecinal, cultural y el desarrollo local, sino que también difundir sus trabajos de investigación histórica, centrados en los hijos ilustres de Curicó y sus personajes populares.