En espera de mejores tiempos comercio curicano celebra su día

Presente. En Curicó dicha actividad aporta al municipio más de dos mil 600 millones de pesos anuales en patentes.

Curicó. Con las esperanzas puestas en que se pueda recuperar la fuerza económica que le ha caracterizado a través de la historia de Chile, el comercio curicano celebra hoy su día nacional, recordando con ello al estadista chileno Diego Portales Palazuelo, gran impulsor de esta actividad, asesinado el 6 de junio de 1937.

El presidente de la Cámara de Comercio de Curicó, Víctor Dacaret Moya, señaló a “La Prensa” que la actividad comercial en esta comuna es el principal contribuyente de los recursos propios de la Muni-cipalidad, confirmándose en rentas municipales que son alrededor de seis mil 200 patentes las que entregan un pago anual de aproximadamente 2.600 millones de pesos.

RECUPERAR CONFIANZA

“Si hablamos a nivel nacional, debemos decir que se está recuperando la confianza después de momentos de gran incertidumbre vividos el año pasado, producto de las reformas tributaria y laboral. La reforma laboral, más que una reforma en el plano comercial era de la actividad sindical, lo que produjo un retroceso entre los inversionistas”, destacó el dirigente.

Agregó que además en la reforma laboral, ahora debe pensarse en lo que está pasando con los inmigrantes que están llegando lo que deja sin trabajo a muchos chilenos. “En México no sucede eso, porque mientras haya un trabajo, este debe ser para un mexicano y si no lo ocupan, ahí recién se le entrega a un extranjero. Además en Chile se han comprobado abusos, donde por escaso dinero ocupan inmigrantes y no se les exige lo que se le pide a un trabajador chileno. Esto provoca cesantía en los trabajadores nacionales, lo que perjudica la economía chilena”, expresó el líder del comercio curicano.

ACTIVIDAD CURICANA

Dijo Víctor Dacaret, que con el avenimiento del nuevo Gobierno la confianza que empieza a producirse, hace que los inversionistas comiencen a confiar en el país, especialmente en Curicó donde existe un gran mercado agro industrial.

Con respecto a esta comuna, manifestó Dacaret, que felizmente Curicó tiene buena demanda comercial y lo comprueba el ingreso diario en el terminal de buses de 12 mil personas, más los que llegan en otros vehículos y que vienen mayoritariamente a comprar y que solo había que ver como los supermercados desde temprano pasan llenos.

Destacó el dirigente que como Cámara, han estado trabajando con Impuestos Internos para entregarles a los comerciantes diversas charlas e informaciones sobre el manejo de la factura electrónica, dado que existen pequeños comerciantes que no se manejan en esta materia y que a veces ni siquiera tienen computador y la solución debe darla el contador.

COMERCIO AMBULANTE

En relación al comercio ambulante el presidente de los comerciantes curicanos, expresó que no existe una real voluntad política para erradicar este oficio establecido en los espacios públicos. “Se dice que no se van a entregar más patentes, pero la gente se instala igual en las veredas y es solo ver como Peña, Prat y otras calles se han convertido en un verdadero caos. Ahora se tomaron las veredas frente a La Polar, Falabella y Mall Valle- Multihogar, muchos de estas personas son inmigrante o personas venidas de otras ciudades”, expresó.

En relación a esta materia, se informó que el comercio establecido, debe pagar patentes, gastos internos, impuestos y dar puestos de trabajo, por lo que se ve perjudicado con esta práctica desleal.

SALUDO

Víctor Dacaret, terminó entregando un gran saludo a los comerciantes curicanos, no solo a los empresarios sino en forma muy especial a los trabajadores del comercio que se constituyen en la parte fundamental. “La idea la crea el empresario, pero la maquinaria laboral la constituye el trabajador, un colaborador permanente para el buen éxito”.