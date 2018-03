En emotivo encuentro de prensa consejeros regionales dieron cuenta de su gestión

Potente inversión. En el período 2014-2018, se invirtieron cerca de 52 mil millones de pesos en la provincia de Curicó.

Curicó. Los consejeros regionales de la provincia de Curicó, Boris Tapia, Manuel Améstica, Isabel Margarita Garcés, Angélica Martínez y George Bordachar, acompañados de Magdalena Barría Fuentes, jefa de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional del Maule, tuvieron ayer un encuentro con los medios de comunicación con la finalidad de dar cuenta de su gestión.

El encuentro se realizó en las oficinas del CORE, en el Edificio de Servicios Públicos de Curicó, oportunidad donde el presidente del Consejo Regional, Boris Tapia, destacó la gestión de los consejeros regionales a favor de la provincia de Curicó, lo que significó una inversión que alcanzó en el período 2014-2018 cerca de 52 mil millones de pesos.

El presidente del consejo destacó el trabajo de los consejeros de la provincia, donde incluyó también el aporte realizado por el ex consejero y actual diputado electo, Hugo Rey Martínez.

SENTIDO DE UNIDAD

Boris Tapia expresó su satisfacción por haber servido eficientemente a la provincia de Curicó y la región, destacando que hubo un trabajo con total sentido de unidad, sin diferencias ideológicas, solo pensando en la tierra que representaban.

En la oportunidad, Boris Tapia agradeció el apoyo que recibió de los consejeros regionales en su calidad de presidente del CORE, como también de autoridades y medios de comunicación, señalando en su despedida -ya que no fue reelecto- que el Consejo Regional en estos cuatro años aprobó el cien por ciento de los proyectos presentados que tenían el RS.

Dijo que los proyectos pendientes, no fueron aprobados porque no cumplían con los requisitos técnicos necesarios, aún cuando se les pidió a los municipios solucionar las observaciones que tenían, pero no lo hicieron.

MAGDALENA

BARRÍA

En la oportunidad, la encargada de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional del Maule, Magdalena Barría, entregó un detalle de las inversiones realizadas durante los últimos cuatro años en la provincia, comuna a comuna, una gran inversión, la segunda a nivel regional, destacando las comunas de Licantén y Curicó.

En la comuna de Curicó destacaron proyectos emblemáticos como el estadio La Granja, Casa del Adulto Mayor, Estadio ANFA, resaltando además la adquisición de diversos tipos de vehículos para todos los municipios de la provincia.

En el caso de Licantén, destacó un proyecto emblemático que esperan licitar en los próximos meses. Se trata de la construcción de infraestructura sanitaria para Iloca, proyecto de más de 4.800 millones de pesos. También resaltó la inversión en conservación de caminos en esta comuna, por más de 2 mil millones de pesos.

Otra de las fuertes inversiones corresponde a la construcción de soluciones sanitarias en Molina. En Romeral, está el mejoramiento de la ruta J-55, camino a Los Queñes, proyecto por más de 8.500 millones de pesos.

En Sagrada Familia, resalta la reposición de la Parroquia de la comuna, obras que van a ser retomadas en los próximos meses y donde se están invirtiendo más de 1.400 millones de pesos. En Teno, se realizó una ampliación del estadio municipal y alumbrado público, conservación de defensas fluviales, obras que superaron los 2.500 millones de pesos.

En Vichuquén, expresó Barría, se invirtieron 1.500 millones de pesos, donde se financiaron señalizaciones, se adquirieron vehículos y se realizaron mejoramientos al estadio, a lo que se suma la comuna de Rauco con una inversión de más de 837 millones de pesos, para diversas obras de bien comunitario.

En la oportunidad intervino cada uno de los consejeros para referirse al trabajo realizado, destacando siempre el sentido de unidad con el cual ejecutaron su labor.