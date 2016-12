Crisis. Fiestas de fin de año, horas “peak”, calles angostas, poca conectividad y falta de cultura vial, han generado que hoy Curicó esté colapsado y lo lamentable es que no se ven soluciones.

Curicó. Hace 30 ó 40 años la tasa de motorización (personas con vehículos) no era la preocupación fundamental para quienes gobernaban las comunas, ya que muchos de los recursos municipales y proyectos que ejecutaban y siguen ejecutando, van en favor de los sectores como vivienda o la salud, por mencionar algunos.

Pero hoy cuando estamos en pleno siglo XXI y somos testigos de cómo el parque automotriz ha aumentado en estos 30 años, esto debería pasar a ser una preocupación más para las autoridades que dicen estar preocupadas por mejorar la calidad de vida de ciudades como Curicó.

En este sentido, quien quiso tomar el tema y reaparecer frente a la opinión pública, para entregar su visión sobre este problema, fue el ex alcalde y ex diputado por Curicó, Sergio Correa de la Cerda.

CIUDAD COLAPSADA

En medio de este problema que ya es, prácticamente, de todos los días en Curicó, Sergio Correa, señaló que no entiende cómo ninguna autoridad en más de 30 años, no ha podido analizar y ver el grave problema de congestión vehicular que se está generando en Curicó y enfocarse en mejorar las condiciones de tránsito que presenta la ciudad.

“En 30 años no se ha abordado el problema de la congestión como política comunal prioritaria y eso ha provocado que hoy nos encontremos ahogados por no poder transitar de manera fluida en Curicó”, partió señalando el ex alcalde.

Agregó que en esa línea “yo no estoy diciendo que no se ha hecho nada. Cuando fui alcalde de Curicó, junto al equipo de Secplac, compuesto por Mario Fuenzalida y Atilio Lorenzini, postulamos a un proyecto del Banco Mundial (BID) para hacer de nuevo la avenida Alessandri, mas ancha, mas cómoda para el tránsito vehicular y con la primera ciclovía en Chile. Pero de eso han pasado 30 años y por eso digo que aquí debe haber voluntad política, cooperación, discusión y proyección de cómo mejoramos la congestión vehicular. Es cierto que se están haciendo cosas como la calle Villota, por ejemplo, o la apertura de calle Carmen, me parece bien, pero hay que dar una solución global a este problema”.

A su vez, Sergio Correa señala que en el ingreso norte a Curicó se producen tacos a toda hora, la saturación en las avenidas Alessandri, España, San Martín, calles Carmen, Yungay, camino a Zapallar, entre otras, dejan en evidencia que no se puede continuar así.

“Cuando hicimos la avenida Alessandri, dejamos proyectado un espacio para que más adelante se pudiera concretar el mejoramiento completo de esa avenida, hoy no sé en qué estará eso, al igual que la instalación de nuevas poblaciones en sectores como Zapallar, donde se hará insostenible el tránsito si no se aborda este problema. El último plan regulador determinó que se dejara un espacio entre el Molino Don Quijote y la Alameda, bordeando el cerro Condell para salir frente a la calle Merced que permitiría darle un sentido a avenida España”, explica Sergio Correa.

ACCESO HOSPITAL

Según el ex alcalde un problema que se viene fuerte en cuatro o cinco años más, es el que se presentará con el nuevo Hospital, el cual esta semana fue puesta la primera piedra, por parte de las autoridades. “Esta nueva ubicación hace necesario darle mejor conectividad hacia el centro de la ciudad y sobre todo, hacia las comunas del sector poniente, Rauco, Hualañé, Licantén, Vichuquén, ¿cómo van a llegar en una emergencia al hospital?, ¿por donde van a circular de manera fluida para que lleguen a tiempo?, en fin, son preguntas que deben hacerse y entre todos ser respondidas”.

Precisó en este punto que “frente a la congestión todos debemos ser conscientes de qué Curicó no soporta el ritmo de tasa vehicular que se está registrando y que todos estamos llamados a crear mecanismos para concretar proyectos importantes que den un respiro a esta ciudad, porque no puede pasar que frente a un proyecto como Circunvalación, por ejemplo, que era un gran proyecto vial, termine siendo una calle más sin ningún sentido más allá de transitar por ella, porque debió haberse proyectado por ejemplo, unir calle Balmaceda con la Ruta 5 Sur conectando con el paso a nivel de Romeral, permitiendo así un nuevo ingreso tanto a la ciudad de Curicó, como accesibilidad a las comunas de la costa, porque ya Circunvalación se está congestionando”.

En este sentido Sergio Correa, añadió que “hoy se está trabajando para abrir calle Carmen a Circunvalación, pero originalmente, también estaba contemplado abrir calle Yungay, y al no hacer esto último va a significar que las personas que quieran entrar por Circunvalación al centro no lo podrán hacer porque tiene que irse a dar la vuelta a la Alameda, entonces, lo lógico sería abrir la calle Yungay, es mas difícil, pero se puede si hacen llegar juntos (calle Carmen y Yungay) yo lo estudié en su momento y se puede”, puntualizó el ex alcalde de Curicó.

UNIÓN Y VOLUNTAD

Finalmente, Sergio Correa manifestó que según su experiencia, para poder sacar a Curicó de esta alta congestión, se deben aunar fuerzas.

“Aquí falta voluntad, hay que reunir a todas las autoridades y fuerzas vivas de la comuna para que juntos se pueda abordar un tema que tiene muchas aristas, pero esto hay que tomarlo con decisión política y social. Se han hecho cosas, como la semaforización, un ejemplo de eso es el mejoramiento de la avenida Alameda, donde su transito vehicular ha estado bastante fluido, porque hay semáforos sincronizados y la Alameda está expedita, entonces hay que enfrentar estos temas con altura de miras y proyectando a Curicó para los próximos 20 ó 30 años, y para eso es fundamental tener ideas, proyectos y recursos, estos últimos están en el Gobierno Regional, en los ministerios, en fin, hay que pedirlos, pero con ideas buenas”, señaló Sergio Correa.