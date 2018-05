Empresario maulino dictó clase inaugural de Magister en Producción Agropecuaria Sostenible

Lanzamiento. Alamiro Garrido, gerente general del grupo Alerce compartió su experiencia vinculada a la producción de arándano, que con el paso de los años, se diversificó en la creación de una empresa de exportación e importación de fruta y la creación de una bebida energizante.

CURICÓ. El empresario maulino, Alamiro Garrido, fue el encargado de dictar la clase magistral con la cual se inauguró el Magister en Producción Agropecuaria Sostenible dictado por el Departamento de Ciencias Agrarias Universidad Católica del Maule (UCM), actividad a la que asistió la seremi de Agricultura, Carolina Torres. En la instancia, Garrido, gerente general del grupo Alerce, compartió su experiencia vinculada a la producción de arándano, que con el paso de los años, se diversificó en la creación de una empresa de exportación e importación de fruta (abriendo oficinas comerciales en Estados Unidos) y el lanzamiento de una bebida energizante natural (Bear Berry), la cual está disponible en varios países. Junto con recalcar que existen oportunidades (las cuales “hay que salir a buscarlas, porque no van a llegar solas”) y herramientas de apoyo para quienes tienen en mente iniciar un emprendimiento (Sercotec, Corfo, Innova, FIA y un largo etc.), a su juicio, dentro de las claves a la hora de triunfar en tal ámbito, pasa por ser “perseverante y porfiado”. “Los micro emprendimientos decaen, normalmente por la poca tolerancia a la frustración. A la primera caída no se levantan y vuelven a ser dependientes. Y hoy en día, la filosofía en Europa y Estados Unidos es ser independiente y las mismas universidades y el Estado se encarga para darles las herramientas. No sé si el camino de la independencia es el único, pero el que quiere independizarse, se tiene que atrever”, dijo. Junto con retribuir a la sociedad con la creación de empleos, Garrido, quien es ingeniero agrónomo de profesión, añadió que uno de los “factores para diferenciarse” de la competencia pasa por reforzar la “parte social”, apoyando tanto a deportistas como iniciativas ligadas al ámbito de la cultura y el espectáculo. La clase magistral llevó por nombre “Empren-dimiento Agronómico en la Región del Maule: Resiliencia, Liderazgo y Responsabilidad Social”, llevándose a cabo en el auditórium, Monseñor Jaime Verdugo Binimelis, del Campus Los Niches de la UCM en Curicó.

SELECCIÓN

En lo puntual, si bien el citado magister comenzó en septiembre de 2017, dicha conferencia sirvió para “inaugurarlo” y de paso, lanzar el período de selección para el segundo semestre del presente año. “Pensamos que este es el momento ideal para que se conozca lo que estamos haciendo”, señaló respecto a tal decisión, la directora del magister, María Alejandra Yáñez. Enfocado tanto a la investigación como el emprendimiento, para participar en el magister se requiere tener una formación profesional con al menos 10 semestres de estudios universitarios, destinado, por ejemplo, a ingenieros agrónomos, forestales, personas ligadas a la educación, entre otros. “Tenemos ramos de certificación, de recursos naturales. Nos preocupamos de las normas ambientales para poder exportar, es un magister que abre puertas y es necesario en el mundo globalizado que vivimos”, subrayó Yáñez.