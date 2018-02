Emotivo cierre del programa de apoyo pedagógico y de formación social

Oportunidad. Esta instancia es financiada y desarrollada desde 2015 por el municipio local.

Rauco. Recientemente se realizó la certificación de 26 alumnos de la comuna, quienes a través del Programa Educación de Adultos implementado por el departamento de Educación del municipio rauquino, pudieron cursar Octavo Laboral, 1° y 2° Nivel de Enseñanza Media y Cuarto Medio Laboral.

Es importante señalar que Educación de Adultos es un programa de apoyo pedagógico y de formación social, orientado a desertores del sistema escolar, cesantes, temporeras, personas sin enseñanza básica o media, fundamentalmente a personas de escasos recursos, mayores de 18 años sin límite de edad.

Cabe destacar, que este programa es financiado y desarrollado desde el año 2015 por la Municipalidad de Rauco con resultados positivos en el egreso total de 95 personas a la fecha.

COMPLETAR LOS ESTUDIOS

El alcalde de Rauco, Enrique Olivares Farías, se mostró muy contento por los resultados obtenidos y agradeció la confianza “en nuestra gestión, y las ganas de los alumnos en completar sus estudios. También agradecer el compromiso entregado por el encargado de este programa, Luis Macaya, y el de los docentes que han hecho posible este exitoso cierre”.

“Como alcalde, me comprometo a seguir fomentando la educación de adultos para que tengan más y mejores oportunidades laborales, lo que conllevará a una considerable mejora en la calidad de vida y de sus familias. Felicitaciones a todos los estudiantes por la energía y compromiso puesto para aprobar este programa, y los insto a seguir trabajando para hacer de ustedes unas mejores personas”, dijo el jefe comunal de Rauco.

DE MENOS A MÁS

Asimismo, el alumno Anselmo Valdivia manifestó estar feliz, reconociendo que “al principio cuesta, porque hace años que uno no estudia materias, entonces no se tiene la costumbre de estudiar de corrido, pero al final terminé aprendiendo. Cuesta, es difícil, no es como el alumno que va constantemente a clases, fui de menos a más. El apoyo de los profesores fue muy bueno, si no fuera por ellos no estaría aquí, por lo que estoy muy agradecido, porque se abren nuevas posibilidades, uno puede seguir estudiando o lo que desee uno”.

Por su parte, la alumna Julia Muñoz, agradeció al municipio por postular a esto proyecto de educación, afirmando que “es increíble estar aquí, en realidad a esta edad estamos cumpliendo un sueño. Quiero darle las gracias al alcalde, a los concejales, y a los profesores por su paciencia. Lo importante es que estamos aquí, salimos adelante y vamos a continuar, estamos felices, contentos y orgullosos”.