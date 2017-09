Elsa Labraña llamó a estar informados para cambiar el sistema político

Tras ser absuelta en “Caso Injurias” contra el diputado León. “Estoy muy contenta y tengo más fe en el sistema judicial. Las pruebas no daban pie para que se me culpara”, manifestó.

Un llamado a la comunidad a informarse y así generar cambios en el sistema político, expresó Elsa Labraña tras resultar absuelta del “Caso Injurias” en que se vio involucrada tras proferir algunos insultos al diputado Roberto León.

“Estoy muy contenta y tengo más fe en el sistema judicial. Las pruebas no daban pie para que se me culpara”, indicó.

También la activista social agradeció al parlamentario ya que, tras verse inserta en la querella que éste interpuso, se vio obligada a informarse sobre los casos Cascada y SQM.

“Me vi obligada a investigar sobre situaciones que aparecen en los medios televisivos. Así vi la turbiedad de la política chilena y cómo el sistema está tan bien armado para defraudar y corromper”, precisó.

Manifestó que la única forma de revertir esta corrupción es cambiar los representantes que tenemos en el Congreso.

“Es importante comprometerse con el cambio, no sólo verlo o esperar a que otros lo hagan”, enfatizó.

Con respecto a si mantiene los dichos que le dijo al parlamentario el año pasado, Labraña asintió. “No me arrepiento de lo que señalé”.

La sentencia a favor de Labraña fue leída en el Tribunal de Garantía de Curicó.

En una parte del fallo se expresa que “al no existir expresiones injuriosas per se, es necesario acreditar en estrados de qué forma las mencionadas expresiones lesionan el honor o la honra de quien se estima afectado. En ese contexto, al no haber declarado en estrados el querellante, el diputado Roberto León, quien podría haber ilustrado al tribunal la forma en que dichas expresiones lesionan su honor o crédito, se estima insuficiente la relación efectuada en la querella y las declaraciones prestadas por los testigos que depusieron por la defensa, sobre un punto que resulta del todo íntimo para una persona dentro del contexto de su relación social…”

IGNORANCIA

A juicio de Labraña, existe mucha ignorancia de parte de la gente. Por eso, es importante que la comunidad se informe respecto a estos casos que han salido a la luz pública.

“Si estas situaciones no fueran investigadas a través de instituciones, como Ciudadano Inteligente o CIPER, no tendríamos acceso a ellas. Es importante que la ciudadanía se informe más y entienda que su voto implica más que elegir una persona, sino que es entregarle un poder a ésta”, manifestó.

También Elsa agradeció el apoyo entregado por la comunidad curicana, el que pudo apreciar a través de las redes sociales y en la misma calle.

“Mucha gente se ha proyectado en mí ya que no se atreve a hacer cosas por temor”, aseveró.