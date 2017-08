El próximo lunes sostenedor dará a conocer si mantiene o no actual régimen

Buscan seguir como particular subvencionado. La directiva del Centro General de Padres y Apoderados (CGPyA) sostuvo una reunión con el director nacional de los colegios Santo Tomás.

CURICÓ. El próximo lunes el sostenedor del colegio Santo Tomás de Curicó dará a conocer si mantendrá o no el régimen de particular subvencionado, el cual recordemos, sería cambiado desde el próximo año a particular pagado.

El pasado martes cerca de las 12:30 horas en las propias dependencias del citado recinto educacional, la directiva del Centro General de Padres y Apoderados (CGPyA) del colegio Santo Tomas de Curicó sostuvo una reunión con el director nacional de los colegios Santo Tomás, Jorge Beffermann Rettig, instancia donde pudieron exponer de manera oficial el interés mayoritario de la comunidad para revertir el anuncio dado a conocer por el recinto, el cual acogiéndose a la denominada Reforma Edu-cacional, variaría su régimen a particular pagado.

Según lo manifestado por el presidente del CGPyA del colegio Santo Tomás de Curicó, Rodrigo Constandil, tal escenario ha generado una “manifiesta preocupación” tanto en los propios alumnos como en sus apoderados, ya de concretarse aquel cambio, implicaría para los padres solventar un importante aumento en la respectiva mensualidad (al menos un 70%).

DIÁLOGO

Constandil recalcó que la cita se llevó a cabo “en un ambiente de respecto”, ya que la idea era simplemente contar con una “instancia de diálogo”, en la que pudieran dar a conocer el sentimiento que por estos días prima entre los padres.

“Si pasa esto, muchos de los apoderados no podrán seguir pagando la colegiatura en la nueva versión de particular pagado. Hay que ver la realidad de la región o de la comuna, donde vemos que no hay capacidad en los colegios para aceptar a todos los niños que obligatoriamente tendrían que salir del Santo Tomás. También existe el peligro de la continuidad del proyecto Santo Tomás, al menos así lo vemos nosotros y eso se lo hicimos ver”, dijo.

ESPERANZA

Tras la reunión, Constandil indicó que mantienen la “esperanza” de que el sostenedor cambie de parecer y no ejecute la variación anunciada, la cual debería concretarse desde el próximo año.

El anuncio definitivo relacionado a dicha resolución, se dará a conocer el lunes 4 de septiembre por intermedio de un comunicado oficial dirigido hacia todos los apoderados.

“Faltaba la conversación con nosotros los apoderados, ya tuvieron reunión con el Ministerio (de Educación) y con otras entidades, y ahora les toca tomar la decisión. Lo que más tenemos es esperanza, porque creemos que nosotros tenemos argumentos firmes para hacer ver al sostenedor que es un error pasarse a particular pagado y lo que realmente se debería hacer, por la comunidad, por los apoderados, por los niños y por los docentes y paradocentes, es poder mantenerse como particular subvencionado”, concluyó.