El “Patch Adam” de la educación lúdica

Proyecto. “La Magia de la Ciencia” se titula la puesta en escena que tiene como personaje a Tito Rissoti, un particular científico que enseña con humor e ingenio.

Curicó. Quien se roba la película en este proyecto es el personaje Tito Rissoti, quien le da vida a la obra “La Magia de la Ciencia”, la cual durante abril y la primera semana de mayo se presentará en 10 establecimientos educacionales de Curicó, seis urbanos y cuatro rurales. La persona que le da vida al especial científico es el actor, músico, mago y payaso argentino, Pablo Carvajal, quien regresó a nuestro país tras su primer paso entre los años 1998 y 2002. El artista explicó en qué consiste su entretenido trabajo. “Es un espectáculo de ciencia mezclado con circo y magia para acercar a los niños a la ciencia con elementos cotidianos de una forma lúdica”, aclaró. Carvajal afirmó que la obra dura una hora y que está enfocada para toda la familia.

SIMILITUD

Tito Rissoti tiene un look muy parecido al de “Patch Adam”, médico que se hizo famoso por tratar a sus pacientes con un sello cargado al humor. Carvajal admitió que le han dicho que se parece mucho, aunque del físico comparte la empatía y las ganas de ayudar. “Me lo han dicho. Igual me he dedicado a hacer cosas en hospitales. Después de irme de Chile en 2002 cooperé en España en centros de salud y centros de menores. Para mí es el mejor trabajo del mundo. Hacer feliz a los niños y a los adultos mayores, eso no tiene un valor económico”, resaltó.

LAZOS CON CURICÓ

En tanto, la directora de la compañía, Silvana Chandía, sostuvo que llevaban un par de años tratando de concretar este proyecto para los estudiantes curicanos. “Trabajamos hace dos años con el teatro provincial a través de la Corporación Cultural y ahí vinieron los niños a vernos en el año 2016. Y llevábamos dos años intentando hacer una bajada a territorio con los colegios y en conjunto con el Departamento de Administración de Educación Municipal, Daem, presentamos un proyecto Fondart y lo adjudicamos después de tres intentos”, acotó. La profesional dijo que tienen un especial cariño por la ciudad porque siempre hay buena disposición a su trabajo, el cual ha tenido la ayuda de científicos de la Universidad de Chile, especialmente, del profesor Víctor Muñoz, lo que hace más meritorio lo que se muestra en la obra. “La Magia de la Ciencia” recorrerá 10 colegios en cinco semanas presentándose para alrededor de mil 800 alumnos. Este espectáculo ha recorrido a lo largo del territorio nacional más de 15 ciudades en ocho regiones con más de 60 representaciones.