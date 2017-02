El Grupo B del Sudamericano Sub-17 comenzará en Curicó por mal estado del Fiscal de Talca

Cambio de sede. El Estadio La Granja será escenario hoy y el domingo próximo, de partidos internacionales rumbo al Mundial Sub-17 a jugarse en India. Las primeras dos fechas se disputarán en Curicó, en tanto que el estadio para las otras tres jornadas será anunciado por la Conmebol en las próximas horas.

CURICÓ. Emergencia generada por el fútbol. Gobernadora, alcalde, concejales, dirigentes de Curicó Unido, de la ANFP, de la Conmebol y de la FIFA, Carabineros, medios de prensa, asesores y encargados de la cancha y del estadio. Todos (y otros más) se reunieron en el Estadio La Granja la mañana de ayer en un encuentro para definir y organizar la urgente participación curicana en el Sudamericano de Fútbol Sub-17 que anoche arrancó en la sede de Rancagua.

DE TALCA A CURICÓ

El mal estado del campo de juego obligó a la Conmebol al cambio de sede. El estadio Fiscal de Talca, que recientemente cambió de manos de la mantención de su césped, no pasó la prueba y los dirigentes sudamericanos del fútbol no visaron para que el torneo internacional comenzara en la capital del Maule. Por ello, es que a última hora anunciaron el Estadio La Granja de Curicó como epicentro de las dos primeras fechas del grupo B, a jugarse hoy viernes 24 de febrero y el próximo domingo 26.

Del mismo modo, las jornadas siguientes programadas inicialmente para disputarse en el estadio fiscal talquino el martes 28 de febrero, jueves 2 y sábado 4 de marzo serán anunciadas próximamente respecto a cuál será su sede definitiva de realización, siendo el mismo Estadio La Granja de Curicó, El Teniente de Rancagua, el Fiscal de Talca (que acelera su recuperación) e incluso el “Nelson Oyarzún” de Chillán, las alternativas que baraja la Conmebol.

PROGRAMACIÓN

De este modo, esta noche se jugarán dos encuentros de carácter internacional en La Granja. Desde las 20:00 horas se medirán los seleccionados Sub-17 de Venezuela y Argentina, en tanto que de fondo, desde las 22:15 jugarán Perú vs Brasil. Para el próximo domingo en tanto, se anuncian los juegos entre Paraguay vs Argentina a primera hora y Brasil vs Venezuela en el partido de fondo. De las 10 selecciones que dan vida a este Sudamericano Sub-17, solo 4 clasificarán al Mundial de la categoría a jugarse en la India durante el mes de octubre de 2017. Estos encuentros serán televisados para gran parte de Sudamérica y tendrán la atención generalizada del planeta fútbol que abre los ojos a los futuros cracks del fútbol sudamericano.

ALCALDE

El alcalde de Curicó, Javier Muñoz, manifestó, al ser contactado por la ANFP que lo primero era ver en terreno todas los aspectos de logística y seguridad para que el espectáculo deportivo se pudiera desarrollar de acuerdo a todos los requerimientos de la Conmebol; una vez que estos aspectos fueron evaluados, la autoridad comentó que el municipio dispondrá de todos los equipos especiales para poder trabajar el aspecto de seguridad y todo lo respectivo para que el Sudamericano Sub-17 se desarrolle de la mejor forma posible.

“Para la ciudad de Curicó es un privilegio que este espectáculo deportivo se realice acá. Me parece una sorpresa para nosotros, este llamado que tuvimos por parte de la ANFP. Nosotros habíamos escuchado las problemáticas que tenía la ciudad de Talca con su Estadio Fiscal y las malas condiciones del césped particularmente de ese estadio que impedía incluso la realización de los partidos de Rangers. Primero lo lamentamos por ellos; por el fútbol, por el deporte, por la imagen país ciudad y región”, comentó Javier Muñoz.

El alcalde dijo además que “por otro lado para nosotros es un aliciente, es un espaldarazo; nosotros nos caracterizamos por tratar de hacer bien las cosas y por lo tanto hoy día lo que se está reconociendo en el fondo es que sin querer queriéndolo estamos cumpliendo con todas las expectativas que un evento de nivel internacional como es un Sudamericano Sub-17. En 24 horas pasamos a estar a cargo de albergar estas dos fechas del evento y para nosotros es un espaldarazo”, puntualizó.

GOBERNADORA

Por su parte, la gobernadora de Curicó, Cristina Bravo, manifestó que “la idea es que la actividad se desarrolle con total normalidad y con la mayor cantidad de seguridad posible; aunque son partidos de menor complejidad, nosotros queremos brindar las condiciones adecuadas para que toda la familia venga a disfrutar de este espectáculo deportivo”.

La autoridad provincial agregó que “queremos impulsar las actividades deportivas y en ese sentido estamos todos dispuestos para autorizar lo que sea necesario y poner todo en marcha para que siga funcionando de manera adecuada y con las condiciones para garantizar un espectáculo deportivo tranquilo”.

Finalmente, la gobernadora Cristina Bravo llamó a la comunidad curicana, de toda la provincia y a los asistentes a que “vengan al estadio, que traigan a sus hijos, porque estos son espectáculos que no se dan todos los días. Este es un gran espectáculo deportivo donde vamos a contar con a lo menos ocho equipos que van a disputar los distintos partidos, el viernes es a las 20:00 horas y luego a las 22:20 horas; y el día domingo es a las 20:00 horas y a las 22:20 horas”.

ENTRADAS

Desde el municipio se anunció durante la tarde de ayer, que las entradas para ver estos encuentros se comienzan a entregar hoy, de manera gratuita, en boleterías del Teatro Provincial de Curicó entre las 10:00 y 13:00 horas. Estas entradas corresponden a los partidos que se disputan hoy en el Estadio La Granja.