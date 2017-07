“El gran desafío nuestro como Gobierno es la descentralización”

Linares, Talca y Curicó. El candidato presidencial recorrió estas tres ciudades del Maule durante los últimos días de recolección de firmas para inscribir su candidatura.

CURICÓ. En su paso por la Región del Maule, el senador independiente y candidato presidencial conversó sobre diferentes temas con diario La Prensa, en su encuentro con el director Manuel Massa.

“Hemos recorrido Talca, Linares y Curicó, en nuestra campaña de recolección de firmas en su ciclo final. Luego viene la evaluación de las firmas para asegurarnos que no haya rechazo cuando se entreguen al Servel y una vez que las validan nosotros ya podemos proceder a la proclamación de nuestra candidatura. Se necesitan cerca de 34 mil firmas y yo creo que vamos a estar cómodamente un 20% sobre eso”, comentó.

El senador dijo que “acá en Curicó la gente es muy cariñosa y todavía tengo la suerte que puedo caminar por la calle sin que me griten cosas o si lo hacen es muy a lo lejos, no es una agresión directa. La gente conmigo es muy respetuosa”.

¿En Santiago es más complicado?

“De verdad no. Yo creo que los chilenos en general son muy respetuosos de las autoridades. Lo que pasa es que les molesta cuando algunos tienen “yayitas”, pero cuando tienen una visión de una persona seria son respetuosos. He recorrido todo Chile sin tener ningún incidente”, comentó.

CONTINUACIÓN

Usted en algún momento dijo que su futuro gobierno sería la continuación del Gobierno de la Presidenta Bachelet.

“Continuidad y cambio en algunas cosas. Continuidad porque hay compromisos que nosotros vamos a asumir. La gratuidad en la Educación, por ejemplo, porque pensamos que la sociedad chilena está en condiciones de garantizarle a todos los niños y niñas de este país una educación gratuita y de calidad y por lo tanto me parece bien. Lo que no significa que pueda haber provisión mixta, de privados, pero el Estado es el garante de que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos”, comentó el precandidato presidencial, agregando que esta gratuidad se debe entregar también en la educación superior.

Respecto de las carreras universitarias, Alejandro Guillier aseguró que “ahora deberían comenzar a acortarse y a aumentar los postgrados, “por lo tanto nosotros también tenemos que ver que nuestros profesionales estén continuamente perfeccionándose para ir adaptando sus necesidades de acuerdo a los cambios en los mercados laborales”.

SENAME

Durante el último tiempo y especialmente desde hace un par de semanas, los problemas del Sename se han tomado la agenda noticiosa. ¿Cómo se resuelven los problemas y mejorar las condiciones de los niños más vulnerables que han sufrido en los centros? Mencionando además a los 1.313 niños que han fallecido.

“Cuatrocientos de ellos en el período de Piñera, para que en la derecha no se hagan los tontos y miren para el lado, porque a todos nos ha ocurrido esta desgracia. Hay cosas que son obvias, faltan más recursos financieros, también se requiere más fiscalización, pero algo que es determinante: es la afectividad. Tu puedes crear todas las leyes del mundo, todas las instituciones del mundo, pero si la persona que trabaja en el Sename o en las casas de acogida no tiene empatía, no tiene una vocación de trabajo con menores, eso será siempre un fracaso. El niño solo se entrega cuando se siente querido y respetado. Nosotros necesitamos abordar la formación de las personas que trabajan con niños con mucha más seriedad, porque no se trata de poner un adulto que se haga cargo, se trata de poner personal que sabe tratar con ellos, pero además le gusta trabajar con ellos”.

Además del Ministerio de Justicia, ¿la fiscalización debería venir también de organismos internacionales?

“El Estado tiene la obligación de hacerse responsable de la seguridad de los niños, por lo tanto tiene que hacerlo, pero también puede ayudar una ONG, los Observatorios de Derechos del Niños, los organismos internacionales… siempre hay que dejarles las puertas abiertas, porque así tienen más autonomía del Gobierno de turno, porque no hay que estar tapando errores o situaciones irregulares y te obliga estar corrigiendo permanentemente y esa es otra manera de ayudar. Ahora, en el Congreso hay ocho proyectos de ley relacionados con niños y también ayudará”.

“SIN LA DC NO LLEGAMOS A DICIEMBRE”

Usted dijo que sin la Democracia Cristiana no llegan a diciembre. ¿Por qué?

“Exactamente. Nosotros somos una coalición social y política que se forjó durante la dictadura militar, que fue clave durante el regreso a la democracia; que además fue capaz de conducir al país en momentos de mucha dificultad con la transición de los militares… Es una coalición que le dio gobernabilidad al país y que sigue estando vigente. Este eje social cristiano, socialista, social demócrata, en Chile fue pionero de algo que ahora se ve en Europa, porque se necesitan mayorías amplias y no solo ganar las elecciones, se necesita dar gobernabilidad, tener apoyo en los congresos, formar equipos técnicos y eso requiere de un enorme esfuerzo. Entonces nosotros en Chile hemos tenido el ciclo político más estable de toda nuestra historia: la Concertación, bien o mal, la Nueva Mayoría como su continuadora, le ha dado estabilidad al país como no se conoció en el pasado… entonces hay que hacerse cargo que hay una responsabilidad de mantener esa coalición”.

¿Pero la candidatura

presidencial de Carolina Goic

por la DC lo complica, o no?

“Yo creo que deberíamos haber hecho primarias, eso nos habría simplificado mucho la vida, pero hay algunas dificultades con la conformación de las listas que no tiene que ver con los candidatos presidenciales, tiene que ver con la incorporación de la Ley de Cuotas, ahora el 40% de los candidatos en listas colectivas tienen que ser mujeres. Entonces hay mucho que quedó en una situación compleja, pues era difícil para todos los partidos llegar en una sola lista. Si uno analiza, todos ganan con dos listas; el tema está con que la DC no quede aislada, así que a lo menos un partido debe irse con la DC, porque además le permite armar coalición en la lista de la Democracia Cristiana e incorporar independientes y eso estabiliza bien el juego. Yo no quiero adelantarme a anuncios que se conocerán dentro de los próximos días, pero creo que más de alguna colectividad verá como oportunidad ir con la DC y eso nos permitirá llevar dos listas”.

REACTIVAR LA ECONOMÍA

Durante los últimos años, la economía chilena ha ido a la baja y el panorama en el corto y mediano plazo no se ve diferente. ¿Cuáles serán sus propuestas para reactivar la economía, para incentivar la inversión?

“Yo quiero llamar la atención al decir que plata en Chile no falta. Si tu ves las utilidades de las AFP, bordeando entre el 25 y 29%, eso es un récord mundial de utilidad; las cadenas de supermercados casi un 80%, o sea, casi duplicaron sus riquezas en un año. El gran empresariado no puede decir que Chile está en crisis, lo que pasa es que se agotó el modelo exportador. Porque el modelo primario exportador supone un mercado muy pequeño, porque el esfuerzo se hace para afuera. Entonces lo que le pasa al país es que los proyectos para el mercado interno son poco atractivos para estos grupos económicos acostumbrados a vender cobre, litio, en vez de usarlos en cadenas de valor; después tu vez que el salmón se va al mercado internacional, como la fruta. Hay poco esfuerzo de parte de los empresarios de entrar a diversificar su estructura exportadora y diversificar lo que producen para el mercado interno, porque eso supone mejorar sueldos y salarios”.

El senador Guillier agregó que lo que se necesita es un “Estado vigoroso que asuma con los privados una nueva alianza público – privada en función de un salto cualitativo en el desarrollo de Chile entrando a una mayor diversificación de la economía, introducción de la industrialización a partir de la minería; entrando a racionalizar el uso del agua como recurso productivo y no especulativo, porque eso nos está afectando mucho en el sector agrícola, porque el dueño de la tierra ahora no tiene agua”.

El candidato a la presidencia, dijo también que se debe apoyar de manera fuerte a los emprendedores de diferentes sectores, como en el área del turismo, de las tecnologías y otras áreas, pues producen empleo y asegura la llegada de turistas al país.

REGIONES

Finalmente, el senador independiente y candidato presidencial Alejandro Guillier, invitó a la gente del Maule a empezar a pensar en Chile desde las regiones, “porque el gran desafío nuestro como Gobierno es la descentralización. No es solo la elección del intendente o de los consejeros regionales… es transferencia real de poder a las regiones, transferencia de competencias, de recursos económicos y leyes que incentiven la inversión en regiones. Por ejemplo, ninguna región te va a aceptar inversiones que alteren el medio ambiente o que impacten a la comunidad si no deja riquezas para esa comunidad, a través del pago de impuestos. Se necesita que la inversión sea y los recursos se destinen también a regiones y no que parta siempre por Santiago”.