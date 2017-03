“El Consejo de Monumentos Nacionales entraba procesos que nos permitirían agilizar la reconstrucción en Curicó”

Fuertes declaraciones. El edil considera al organismo estatal como el gran culpable de frenar los proyectos curicanos, como los edificios frente a la Plaza de Armas y la escuela Presidente Balmaceda. También se mostró eventualmente contrario al funcionamiento de una discotheque al lado de la Iglesia San Francisco.

CURICÓ. La importancia del cuidado del patrimonio a nivel mundial y nacional cada vez se hace más patente, pero la precaria legislación y la existencia casi nula de financiamiento adecuado en Chile para su mantención y reconstrucción es la piedra de tope que tiene –literalmente- en el suelo a varios monumentos nacionales en Curicó luego del terremoto del 27/F, ocurrido hace siete años.

Ante esta situación, el alcalde de la comuna, Javier Muñoz, tiene una postura clara: “Mi posición es que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) es un organismo absolutamente anacrónico, porque si bien ellos tienen la facultad de establecer monumentos nacionales, no aportan en nada; ni para mantención y, es más, entraban muchos de los procesos que nos permitirían agilizar la reconstrucción”.

Esta situación se explica porque la ley de monumentos hace responsables del cuidado integral de los monumentos a los propietarios de aquellos edificios pero, al mismo tiempo, para reconstruir, arreglar o hacer cualquier intervención, debe tener la autorización específica del organismo, proceso que en general tarda más de lo normal.

Así lo explica el alcalde Muñoz, “para cualquier privado es un problema que su patrimonio sea nombrado monumento nacional o con alguna característica de protección patrimonial. No le ayudan en nada y el Estado lo entraba y, por lo tanto, eso dice relación con una institucionalidad en este país que tiene que cambiar. Yo creo que cuando una infraestructura es denominada Monumento Nacional es el Estado el que se tiene que hacer cargo de los gastos de conservación”.

En el caso de la comuna de Curicó, son tres los monumentos que fueron afectados totalmente por el terremoto del 27/F y que, hasta la actualidad, siguen sin ningún atisbo de solución: la denominada Zona Típica frente a la Plaza de Armas por calle Merced y parte de Carmen con Estado; la totalidad de la Escuela Municipal Presidente Balmaceda, que ya ha sufrido un incendio y se encuentra totalmente abandonada; y, finalmente, la Iglesia San Francisco, que ha entrado en la polémica en estos meses por la cuestionada construcción de una discotheque en la ex casa parroquial ubicada justo al costado.

LOS CASOS MÁS EMBLEMÁTICOS

“Hoy, por ejemplo, casi todos los proyectos en torno a la Plaza de Armas de Curicó están detenidos por Consejo de Monumentos Nacionales, porque no tienen un criterio, no tienen una visión, un equipo profesional que les permita ayudar a destrabar los problemas y no a trabarlos como lo están haciendo hoy”, afirmó el alcalde Muñoz. Entre los edificios nombrados está el mismo diario La Prensa, el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), el ex Club de la Unión y la Notaría León, “ellos (CMN) no se ponen con un peso cuando nombran a una infraestructura Monumento Nacional y eso no corresponde”.

“El proyecto de la escuela Balmaceda lo tenemos detenido solamente porque no existe una congruencia entre el CMN y el Ministerio de Educación (Mineduc), porque como es un edificio antiguo tiene que conservar la estructura, pero lo que el Mineduc dice es que los recintos educacionales tienen que tener normativas modernas. Entonces, no se ponen de acuerdo para tener un criterio común que permita destrabar ese problema y darle el visto bueno. El proyecto está terminado y presentado hace más de un año”, reveló Muñoz.

Por otra parte, en 2016, el Teatro Victoria –hoy a la venta- fue nombrado Monumento Histórico, pero ya había sido parcialmente destruido por el terremoto, estaba inhabitable y luego fue irregularmente demolido en su pared posterior. El CMN no ha expresado aún ninguna declaración oficial sobre su situación.