“El actual convenio con Indap está lleno de vicios, incumplimientos e inoperancias”

Por los Programas de Desarrollo Local. La autoridad solicita crear de forma inmediata un nuevo convenio que se adapte a las necesidades de los pequeños agricultores.

VICHUQUÉN. El alcalde de Vichuquén, Roberto Rivera, hizo un llamado público a las autoridades regionales de Indap, en el marco de la renovación del convenio Prodesal, para finalizar este programa y crear de forma inmediata otro convenio que se adapte a las necesidades de los pequeños agricultores de la comuna.

Rivera afirmó que existen muchos puntos de este convenio actual que lo han llevado a proponer al mismo director regional de Indap una renovación total. El actual edil, de profesión Ingeniero Agrónomo, que se desempeñó como jefe de Área de Indap en las comunas de Licantén, Vichuquén y Hualañé, describe sobre su experiencia las deficiencias del convenio, “puedo decirle en base a esa experiencia que el convenio que se mantiene hoy con la Municipalidad de Vichuquén e Indap para operar el programa Prodesal está lleno de vicios, incumplimientos, inoperancias e ineficacias en cuanto a los objetivos que este convenio tiene”.

Según el alcalde, los mismos agricultores le han hecho saber puntos deficientes del convenio que no lograría precisamente el objetivo de mejorar sus situaciones laborales. “Veo un convenio ineficaz y bastante mal ejecutado, con denuncias de faltas graves a la probidad por parte de nuestros ejecutivos de Prodesal, quienes ejecutan el programa”, afirmó.

NO HAY RESPUESTAS

El alcalde no ha recibido ninguna respuesta de la dirección regional de Indap ante una propuesta que, según explica, realizó hace varios meses atrás. Por el contrario, afirmó que solamente le ha llegado una serie de oficios llamándolo a firmar el mismo convenio de manera urgente, “no se han manifestado en absoluto a la propuesta que les he hecho de terminar con este convenio y generar uno nuevo de inmediato, no cortando en ningún momento la asistencia a nuestros agricultores”.

Y agrega el alcalde, “yo no deseo firmar para continuar con el convenio que está vigente, por el contrario, lo que he propuesto al Indap es caducar el convenio y le propongo la firma de uno nuevo que permita dar la eficacia, rapidez y cobertura hacia todos los agricultores de nuestra comuna, porque lo que hoy sucede es que no todos los agricultores han accedido a los beneficios del Indap”.

“Muchas veces siento que los altos ejecutivos de Indap ejecutan propuestas o programas detrás de un escritorio, sin tener la menor idea de la verdadera realidad, de la crudeza de lo que viven nuestros agricultores”, dijo Rivera.