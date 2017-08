Dirigenta molesta por no ser considerada en inicio de proyecto

Inquietud ciudadana. Según Alicia Moraga, su club “Casa Jardín”, fue el iniciador de esta iniciativa, desde hace 16 años.

CURICÓ. Una visita a “La Prensa” realizó Alicia Moraga, presidenta del Club del Adulto Mayor “Casa Jardín”, organización que reúne a una diversidad de adultos mayores, quienes dieron inicio a los trámites para tener una casa de acogida que recibiera a gente de la Tercera Edad que necesitara de atenciones especiales en recreación, capacitación y algunas atenciones en salud.

Manifestó la dirigente que a partir del 2010, luego del terremoto que asoló al país y en especial a esta comuna, iniciaron una serie de trámites tendientes a lograr una casa que cumpliera la necesidad de atender en buena forma a los adultos mayores y que para ello debió golpear muchas puertas e iniciar con ello el camino que ahora está concluyendo con la construcción que se lleva a efecto en el mismo bien raíz que ellos estaban solicitando.

GESTORA

Dijo Alicia Moraga, que se transformó “en gestora de esta casa” y que concurrieron al Ministerio de Bienes Nacionales solicitando la propiedad que había pertenecido a la Asociación de Empleados Particulares en calle Estado y que posteriormente quedó a cargo del municipio curicano.

Manifestó la dirigente que hace años el también directivo Jorge Ahumada, le había dicho que en Curicó hacía falta una casa para el Adulto Mayor, lo que ella había tomado seriamente, transformándose en gestora de la iniciativa a través de contactos con autoridades y funcionarios de diversas reparticiones públicas.

Señaló la directiva que siempre consideraron que la Casa del Adulto Mayor, debía quedar ubicada en el centro de la ciudad y que por ello habían escogido la de calle Estado, que tenía el terreno para desarrollar las actividades que la gente de la Tercera Edad necesitaba, como una cancha de rayuela, sala de atención a personas enfermas y talleres de capacitación y recreación.

MOLESTIA

Dijo Alicia Moraga que lo que se estaba haciendo “estaba bien”, pero que sentía “molestia” que no hubieran invitado a nadie de su grupo ni a ella para estar presente cuando se iniciaron las obras de construcción. “Ahora solo esperamos que esta casa sea realmente para el Adulto Mayor y no se ocupe en cosas que no respondan a los objetivos de su creación”, tal como lo había planteado en su momento su grupo “Casa Jardín”. “Para ello contamos con la documentación que certifica los pasos que dimos para hacer realidad este sueño”, señaló.

La dirigenta, terminó expresando que esperaba que los dirigentes y adultos mayores en general, que vengan de los sectores rurales, puedan tener este lugar como su verdadera casa y que a quienes iniciaron este proyecto, por lo menos se les considerara en sus opiniones.