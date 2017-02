Director de Cesfam Central presenta su línea de trabajo

Varios son los cambios que instruyó el nuevo director del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Curicó Centro, César Castillo, quien ocupa dicha jefatura tras haber participado de un concurso público.

Una de las medidas implementadas por el nuevo directivo de salud primaria, tiene que ver con el acercamiento de los servicios ofrecidos a los usuarios. En esta línea, se optó por bajar al primer piso la atención por persona al SOME, mismo lugar donde se reubicó la central telefónica.

OIRS

Además se contrató una nueva funcionaria para que en el ingreso del establecimiento de salud se encargue de informar y orientar al usuario que requiera de atención, dijo el nuevo director César Castillo. Esto, enmarcado en mejorar el funcionamiento de la trascendental Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de la entidad.

“Nuestra nueva línea de trabajo será de más cercanía con la comunidad y para ello, hemos realizado algunos cambios, como por ejemplo las horas médicas que se entregan para el hospital se entregarán en el SOME, para que las personas no tengan que subir hasta el segundo piso del edificio, por lo que ahora está todo en una sola ubicación” dijo el directivo.

Con estas nuevas decisiones, se pretende además dejar en claro que no debe existir alguna barrera entre el centro de salud y la comunidad; prueba de ello, es que ahora no existen los grandes ventanales en el SOME, lugar donde están disponibles para recibir inquietudes y abiertos a mejorar el proceso de atención.

“BUENOS VECINOS”

Como se sabe, en el sector de Avenida Freire se aprontan a la construcción de un gran supermercado (en la ex Casa de Ejercicios) y aprovechando las políticas de “buenos vecinos” el nuevo director del Cesfam Curicó Centro, está generando redes con la empresa constructora, como por ejemplo, la posibilidad que puedan pintar la fachada del establecimiento, en relación al polvo generado por el despliegue de la maquinaria empleada en dichas faenas. Las conversaciones para dicho trabajo están bastante bien encaminadas, según se dijo.