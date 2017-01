Diputado Morales solicitará sesión especial por bajos resultados de liceos emblemáticos

Resultados PSU. Parlamentario agregó que se debe ver la opción de reponer un sistema de selección en estos establecimientos.

CURICÓ. El diputado Celso Morales informó que solicitará una sesión especial de la Cámara de Diputados, para analizar los resultados de los establecimientos emblemáticos, situación que preocupa por los bajos rendimientos.

Después de conocerse los resultados de la PSU de este año, y observar que algunos de los colegios y liceos emblemáticos del país habían logrado posiciones dentro de los 100 mejores, como fue el caso del Instituto Nacional, nuevamente saltó el tema de la conveniencia o no de eliminar la selección de este tipo de establecimientos.

Uno de los que conoce bien dicha situación, es el diputado por la Región del Maule, Celso Morales, ya que, cuando fue alcalde de Curicó, dejó instalado un liceo de selección, como lo es el Liceo Zapallar, el cual ha sido reconocido en varios ocasiones como un gran colegio municipal y bajo esa premisa, el parlamentario, lamentó lo que estaba sucedido con algunos liceos emblemáticos por lo que inició junto a otros diputados de oposición retomar y pedirles explicaciones a las autoridades de Gobierno del por qué se está presentando esta baja en el nivel de dichos establecimientos.

Al respecto, el diputado Celso Morales, señaló que “nos preocupa que todas aquellas críticas en torno a las políticas implementadas en la reforma a la educación y, particularmente, la idea de eliminar la selección, por parte del Gobierno, se estén cumpliendo porque estamos viendo cómo eso esta afectando a los colegios, situación que vimos y adelantamos en su momento, ya que, no le dejaba la posibilidad a los administradores de los mismos colegios el poder seguir con el nivel que ellos estaban manteniendo”.

Revisión

De ahí que el diputado Celso Morales, sea de la idea de revisar lo que está ocurriendo con los liceos emblemáticos del país. “yo creo que debemos revisar lo que está pasando en estos establecimientos (liceos emblemáticos); nosotros vamos a pedir una sesión para la próxima semana con el fin de analizar los resultados de la PSU en los liceos emblemáticos y en el caso del Liceo Zapallar de Curicó, a pesar de ser uno de los colegios con mejor rendimiento a nivel regional, comparado con el año pasado, baja algunos puntos, pero eso no es preocupante, yo sigo sosteniendo que en este caso sigue siendo un muy buen ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien con los niños que tienen el interés de poder estar en estudios superiores, por eso es importante revisarlo”, señaló el parlamentario

No hay que nivelar para abajo

Con estos resultados suena fuerte para el diputado Celso Morales, la frase del ministro Eyzaguirre cuando señaló que había que “quitar los patines” puesto que refleja, de no actuar rápido, la muerte de los colegios emblemáticos. “Aquí no hay que sacarle los patines a quienes tienen buen rendimiento o que están en condiciones de enfrentar un buen proceso educativo; aquí debemos entregarle patines a quienes no tienen la posibilidad o que están en una situación de conflicto o que no tienen las condiciones de poder enfrentar un plan educativo; los patines hay que focalizarlos, para que la ayuda vaya a los que más lo necesiten para que tengan las mismas opciones que otros”, puntualizó el diputado Celso Morales.