Desconocidos provocan daños en Cuartel de Bomberos de Romeral

Cámaras de seguridad registran actuar. Una de las piedras fue a parar a la sala de máquinas, atravesando de manera previa uno de los ventanales del acceso principal, afectando de paso el parabrisas de la unidad de rescate.

ROMERAL. Durante la madrugada del pasado domingo, al menos dos desconocidos provocaron una serie de daños en el Cuartel Central de Bomberos de la comuna de Romeral. Se trata de un hecho que quedó registrado en imágenes captadas por una cámara de seguridad, donde queda en evidencia el actuar de los sujetos quienes, sin mayor explicación, desde el exterior lanzaron piedras hacia el cuartel. Según lo manifestado por el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Romeral, Pablo Ponce, una de las piedras lanzadas fue a parar a la sala de máquinas, atravesando de manera previa uno de los ventanales del acceso principal, afectando de paso el parabrisas de la unidad de rescate, dejándola “inutilizable”, escenario que debería ser solucionado durante lo que resta de la presente semana. El ataque fue perpetrado a las 02:50 horas, al momento donde en el lugar estaba una operadora, por lo que tras recabar dicha información, los oficiales de mando mayor procedieron a estampar la correspondiente denuncia a Carabineros, lo que dio inicio a una investigación que permanece vigente, la que buscará intentar dar con el paradero de los responsables. “El cuartel tiene cámaras de seguridad las que lograron tomar imágenes de la agresión sufrida”, dijo.

AVALÚO

En términos generales, el daño fue avaluado en 500 mil pesos, el cual deberá ser costeado con recursos propios a fin de obtener una “pronta solución”. “Los vidrios contaban con un termo laminado que eso afortunadamente permitió que no se proyectara y detuviera la velocidad de la piedra y no rompiera completamente el vidrio de la unidad de rescate”, acotó. A juicio de Ponce, se trata de un acto, que no tiene mayor explicación, más aún cuando como institución prestan un servicio a la comunidad. “Desconocemos cuáles fueron las intenciones de estas personas, pero personal de Carabineros ya está haciendo las investigaciones correspondientes, ojalá tenga los resultados esperados, para así saber quien hizo este hecho delictual. No sabemos que fue lo que los motivó a atacar a Bomberos”.

ROBO

De paso, Ponce recordó que alrededor de seis meses atrás, otra compañía de la comuna, en específico la Tercera, fue victima de un robo de cilindros de aire comprimido, los que a la fecha siguen sin ser encontrados.