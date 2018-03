Denuncia en curso contra dirigentes de Anfa Curicó

Proceso. Presidente electo José Latrille Andrade, dijo a La Prensa que efectivamente existe una causa que se está investigando contra dos directivos de la Asociación de Fútbol de Curicó.

CURICÓ. De tanta agua al cántaro… que se rompe finalmente. Algo parecido está ocurriendo en la Asociación de Fútbol de Curicó y que dice relación con la actuación poco clara de dos directivos.

El presidente electo José Latrille Andrade, aclaró algunos puntos engorrosos en el que estarían involucrados los actuales presidente y el tesorero de ANFA Curicó.

“Se hizo una reunión el pasado 6 de febrero, con la participación de siete de los clubes afiliados a la Asociación de Fútbol de Curicó: Liceo, Alianza, Recreación y Talento, José Olano Arismendi, Filial Colo Colo y 21 de Mayo, que son entidades deportivas grandes. Ellos pretendían un cambio en el directorio porque los actuales dirigentes llevan como ocho años, y de la manera que ellos fueron elegidos también es cuestionable; no hubo un Tricel (Tribunal Calificador de Elecciones) como se hizo ahora responsablemente. Aquí han sucedido cosas que escapan al reglamento y que no ayudan en nada al deporte, y la gente que votó quiere realmente caras nuevas, una administración más transparente, tener un campeonato mejor organizado, tanto infantiles como adultos”, se refiere.

ANFA REGIONAL

Latrille Andrade sostiene que la venida del directorio en pleno de ANFA regional en nada ayudó al fútbol curicano. “Fue la propia directiva de Claudio González y Ricardo Ponce los que invitaron al presidente Iván Muñoz y sus colaboradores. Ellos desconocen aspectos del reglamento ya que no pueden intervenir de la manera que lo hicieron porque existe un Tricel que validó la elección. Además los dirigentes de la asociación no han entregado cuentas de tesorería, gastos e ingresos con documentos que respalden los detalles, aunque algunos clubes solo les interesa jugar y no se interesan qué se hace con los recursos que se manejan”.

ACCIONES

El dirigente comentó también que ha tenido dos reuniones con el alcalde Javier Muñoz al que le solicitó agilizar el proceso de tramitación de la personalidad jurídica de la asociación.

“Es un mero protocolo que hemos cumplido con la municipalidad para que ellos sepan que hubo una elección en la Asociación de Fútbol. El alcalde dijo que lo iba a firmar y enviarlo al Ministerio de Justica, y así luego presentarla en ANFA regional, y posicionarnos en el cargo y trabajar en cuanto a lo administrativo y deportivo”.

DENUNCIA

En relación a la denuncia que hizo efectiva el abogado Víctor Bahamondez, pero que se negó a dar más detalles; el dirigente aclaró que la denuncia está en curso en la Fiscalía de Curicó.

“Lo que pasa que hay clubes que pusieron una denuncia y que se estampó con sello: ‘Falsificación y uso malicioso de documento público’. Tengo entendido que de acuerdo a la investigación se solicitó un estado de cuenta no en Curicó, sino en Talca sobre un pago a la empresa Aguas Nuevo Sur. El informe aclara que se hicieron pagos de agua en Los Queñes, y uso de tarjetas de particulares para realizar algunos pagos, aquí tampoco ha habido claridad en la parte económica, solo registros en hojas de oficios, pero no están los respaldos de gastos, además se le preguntó al presidente de ANFA regional sobre la entrega de un millón de pesos a las asociaciones de Curicó y Teno, pero no ha habido rendición qué se hizo con el dinero”.

INVESTIGACIÓN

“Creo que la PDI está investigando en esta materia. Tampoco se conoce el paradero de un millón y medio de pesos que entregó la Corporación de Deportes para arreglar las canchas 1 y 2 del estadio ANFA Curicó, hoy bajo la administración de la Corporación de Deportes. El alcalde me aseguró que no ha habido rendición… qué se hizo con el millón y medio de pesos entregado para mejorar las canchas que están convertidas en pastizales”, concluyó.