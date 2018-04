Del silencio al ruido. De la Casa de Ejercicios a la casa de compras

De un tiempo a la fecha, mejor dicho, desde hace un par de años, que la ciudad de Curicó ha sufrido una expansión que malamente, al menos en nuestro inconsciente sociocultural, está relacionado con el progreso.

El terremoto, en muchos casos, fue la excusa perfecta para hacer sucumbir el casco histórico, con evaluaciones arquitectónicas precarias y diagnósticos en que primó la urgencia de evitar el derrumbe, cuando con buena planificación pensada en la restauración nos hubiésemos evitado transformar monumentos en sitios eriazos (de esto ya he hablado en otros artículos).

El asunto que hoy me obliga a reflexionar, es la construcción de un centro comercial o, mejor dicho, un mega mercado, donde antes estaba la Casa de Ejercicios, recinto que perteneciera al Arzobispado de Talca, y que, por la falta de uso y su consecuente abandono, terminó cediendo lugar a una nueva mole de concreto, que lleva meses en construcción. Yo me pregunto ¿no había forma de que la antigua casona se rescatase (aunque claramente no era tan “antigua” como el casco histórico del centro) y habilitarlo con tienditas de barrio? (he visto ese formato en algunas zonas de Ñuñoa, Providencia, y las Condes, en Santiago).

Y de pasadita, dejar parte de los jardines, los rosales, la pileta… muy romántico de mi parte parece.

Como ya lo he explicado hablando de la Plaza de Armas, las zonas de aire libre han sido reemplazadas por playas de estacionamiento, la gente está siendo domesticada a salir a comprar el fin de semana, droga propia del sistema económico imperante.

Esto es una parte del asunto. ¿y qué pasa con el impacto en el entorno inmediato? La gran ventaja es tener un gran supermercado al lado, pero ¿y los flujos de gente? ¿los vehículos? ¿será transitable esa calle? ¿se harán tacos? Un barrio tranquilo, bonito, con flujos por todas partes.

Son algunas de mis preguntas en función de una planificación urbana que parece que no existiera, que solo dependiera de lo que se puede adquirir por las grandes empresas.

En un recinto donde se realizaban actividades de reflexión, ahora darán paso a la compra masiva, el aire acondicionado, el galpón de luz artificial. Nuestra ciudad en ese sentido reemplaza el silencio por el ruido, la quietud por movimiento y la zonas residenciales por comerciales.