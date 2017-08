Defensa de asistente social no descarta demandar al Estado

Ayer se dio a conocer sentencia. El abogado Rodrigo Bustos, quien representa a José Luis Fernández, reconoció que está evaluando la posibilidad de presentar “acciones civiles” contra todos aquellos que “resulten responsables” de la acusación que se le formuló.

Curicó. La defensa del asistente social, José Luis Fernández Oyarce, quien recordemos resultó absuelto de los dos cargos que pesaban en su contra, en lo puntual, violación y abuso sexual sobre una menor de edad, reconoció que está evaluando la posibilidad de presentar “acciones civiles” contra todos aquellos que “resulten responsables” de la acusación que se le formuló, la que provocó que permaneciera privado de libertad por más de un año, cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.

Tal postura fue dada a conocer por el abogado Rodrigo Bustos, quien representa al ex funcionario del municipio de Molina. “Las responsabilidades civiles son principalmente de órganos del Estado, por cada uno de los actores que participaron, que no fueron acuciosos en los hechos principalmente, ya que no se acreditó ninguno de los elementos que en un principio prometían hacerlo”, dijo.

“Creo que la fiscal a cargo de este caso (Mónica Barrientos), fue lamentablemente engañada por la falta de pericias, por la desidia o simplemente por el sesgo que tuvieron algunas policías, principalmente algunos peritos, por la falta de rigurosidad científica y objetiva que uno debe exigir a estas instituciones”, acotó.

INOCENCIA

Bustos echó por tierra las versiones surgidas tras el veredicto absolutorio, relacionadas a que en realidad el hecho en discusión “no fue suficientemente acreditado”, recalcando la inocencia de su representado.

“Nunca existió este hecho, no se pudo probar. Si no se pudo probar es porque no existió. Aquí no hay que tener ningún tipo de consideración de decirle a José Luis (Fernández) que tuvo una buena defensa o una mala acusación. Aquí imperó la justicia”, dijo.

SENTENCIA

Tras el veredicto absolutorio del pasado viernes, ayer por la mañana se dio a conocer la sentencia de dicho caso. Se trata de un texto de 52 páginas donde el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó profundizó respecto a los fundamentos que respaldaron su decisión, que fue de carácter unánime.

Ahora le corresponde al Ministerio Público y al Servicio Nacional de Menores (Sename) evaluar la alternativa de presentar un recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones de Talca, para lo que tienen un plazo de 10 días.

“Nosotros entendemos que el fallo es tan contundente, que no debería proceder ningún recurso alguno, pero sin embargo es un derecho legítimo que tienen las partes”, señaló Bustos sobre tal escenario.

FISCALÍA

Respecto al próximo paso, la fiscal de Molina, Mónica Barrientos, indicó que tras la lectura de la sentencia, ahora le corresponde “analizar su contenido”, a fin de establecer si existe o no “el mérito suficiente” para recurrir a través de un recurso de nulidad.

“Una vez que se hace ese análisis se determina si es que se procede a interponer algún recurso o no”, dijo. “Tengo que tener la sentencia en mano para poder ver en que se fundaron para estimar que la prueba de la fiscalía no era suficiente”, concluyó.