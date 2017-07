Curicano suena en teleserie de TVN

Proyectosolo. Jaime Cabezas Abusleme ha ganado notoriedad durante el último tiempo por una de sus canciones, “Bombas”, que suena en La Colombiana.

La telenovela chilena La Colombiana (TVN) ha tenido bastante éxito en la pantalla chica. Y es que comenzó a emitirse justo cuando a nivel nacional se discutían, fuertemente, los temas relacionados con la inmigración.

Tal como todo contenido audiovisual, la telenovela cuenta con un amplio soundtrack de artistas nacionales e internacionales. Entre ellos está Carlos Vives, Mon Laferte, Luis Fonsi, Wisin y el desconocido Proyectosolo.

El nombre real de este último músico independiente oriundo de Curicó es Jaime Cabezas Abusleme. Aunque no le gusta que le digan “músico”, pues se define como un “loco que hace canciones no más”.

SINGLE

Su single Bombas suena en los televisores cada vez que aparece en pantalla la pareja de enamorados compuesta por los personajes de Celeste (Emilia Noguera) y Manuel (Diego Ruiz).

Con la aparición de Bombas en una telenovela nacional, Jaime aseguró que “aumentó mi audiencia y ahora es todo muy bacán. Me ayudó demasiado porque he ido creciendo aún más rápido”.

Según comentó, “el tema salió rápido, con un teclado y unas pocas notas”. “Es una situación hipotética, pero que muchos viven. Te enamoras, pero sabes que al final va a resultar mal. Por eso dice ‘cuidado con enamorarnos’”, continuó.

PROYECTOSOLO

Este artista empezó en la música en 2007. Viaja por el país con una guitarra y su pequeño bombo. Así se ha presentado en programas de televisión regional, bares, salas de ensayo y plazas de las ciudades. Ese es su estilo.

“Esto nos tomó súper de sorpresa. No dimensiono lo que puedo lograr con mis canciones”, dijo. “Me pasó con Bombas, porque no pensé dónde llegaría, pero me ayudó mucho para fidelizar a la audiencia”, explicó.

“Aquí en Chile no hay mucho espacio para los solistas. Para nosotros siempre es más difícil, aunque más rico”, manifestó. Esto, argumentando que las bandas, en general, terminan separándose con graves problemas personales.

La semana pasada, Proyectosolo lanzó su nuevo disco llamado Bailar Lento. Según dijo el curicano, “está inspirado en la relación entre dos personas, tocando el lado más oscuro y más lindo del amor, desde una perspectiva íntima”.

“Es como incendiarse por dentro de puro amor y odio (…), como dedicarle la muerte a una persona pero sin quitarle la vida”, continuó.

Proyectosolo espera que su arte siga conociéndose en Chile, aunque en México ya tiene varios admiradores que le piden que vaya a “pegarse unas tocatas”. “Hace años, jamás pensé que mi música iba a estar en la tele y, ahora, si me preguntas si me veo como un artista consolidado en unos años más… ¿por qué no?”, finalizó.

(FUENTE: BIOBIO CHILE)