Curicano Francisco Saavedra debutó como vocal de mesa

Curicó. Su primera experiencia como vocal de mesa fue la que experimentó ayer el presentador de televisión, Francisco Saavedra, en específico, en la mesa 73 del Liceo Fernando Lazcano. La presencia del comunicador nacido hace 39 años en Curicó no pasó inadvertida, siendo blanco de múltiples miradas, no solo de quienes debían sufragar en la citada mesa, sino que de muchas personas que junto con acercarse a saludarlo, se tomaron una fotografía o grabaron algún video con sus celulares.

“No quiero incomodar o de alguna manera interrumpir esto”, señaló el propio Saavedra tras uno de los despachos que protagonizó para Canal 13, mostrando a todo el país algunos detalles del rol que debió cumplir. “Había tenido siempre ganas de ser vocal, me acuerdo que para el Sí y el No, a mi mamá le tocó ser vocal y vine a acompañarla y me gustaba lo que provocaba este acto cívico”, dijo. El curicano cumplió su rol “al pie de la letra”, preocupándose de que cada detalle no quedara al azar.

PROPUESTAS

Cabe recordar que previo a la elección, Saavedra recopiló una serie de ideas y reclamos que fueron dados a conocer por las propias personas que ha conocido y entrevistado durante al menos cuatro años, a fin de llevar a cabo el programa de TV, “Lugares que Hablan”, propuestas que compartió con la mayoría de quienes fueron candidatos presidenciales. Se trata de un texto al cual bautizó como “Chile Habla”.

“He tenido la posibilidad de recorrer más de 150 localidades de Chile, de entrevistar a quienes allí residen y conectarme con las diferentes realidades de mi país. Así que en un momento de elecciones, si yo podía acercarme a los candidatos a la Presidencia de la República, para poder plantear estas inquietudes, sentí que era como una forma de retribuirles la mano a ellos. No puedo decir ahora quien, pero hay dos candidatos que tomaron en cuenta algunos de esos temas y los incluyeron en sus programas de Gobierno. Y eso me hace sentir tremendamente orgulloso, porque ahí es cuando uno dice que todo esto tiene sentido”, acotó.

CANDIDATURAS

Por último, si bien reconoció que en algún momento ha recibido ofrecimientos para participar en la política de forma más activa, por ejemplo, siendo candidato a alguno de los cargos de elección pública, su presente a corto y mediano plazo es seguir vinculado a Canal 13 por otros cuatro años. “Como comunicador uno puede ser un aporte, se pueden vislumbrar algunas realidades sociales, lo que es muy importante. Me gusta mucho más ser comunicador”, concluyó.