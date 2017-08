Corte Suprema revisará causa de supuesta negligencia médica

Nueva instancia. Recursos de queja interpuestos tanto por el Ministerio Público como por la familia de Aurelia Bustamante pasaron el trámite de la admisibilidad.

Curicó. La Corte Suprema revisará el caso ligado al fallecimiento de Aurelia Bustamante Barrientos, causa que la Corte de Apelaciones de Talca resolvió sobreseer por prescripción. Dicha acción se llevará a cabo luego que el máximo tribunal de nuestro país declaró admisible los recursos de queja interpuestos tanto por el Ministerio Público como por la familia de Aurelia Bustamante, quien en octubre de 2009 falleció tras una intervención quirúrgica en el Hospital de Curicó, la cual fue encabezada por el médico Nelson Valenzuela. De hecho, la propia Corte Suprema ya solicitó que la Corte de Apelaciones emita un informe donde se detalle las razones que justificaron el citado actuar, lo cual permitirá que la causa sea agendada para su posterior discusión, instancia donde se verá la validez de lo planteado por quienes interpusieron el recurso de queja. La abogada Carmen Julia Vergara, quien representa a la familia de Aurelia Bustamante, se manifestó “esperanzada” por esta nueva posibilidad que tendrá para esgrimir los argumentos que sustentaron en su momento la querella, que de manera posterior derivó en la formalización del médico, Nelson Valenzuela. “No cualquier resolución es recurrible. Hemos sobrepasado la primera valla, vamos a ir tratando de quemar las respectivas etapas, esperando un buen resultado”, dijo. La idea, agregó, es conseguir “reabrir” la causa y que la contraparte “no gane por secretaría”, como estiman fue el desenlace acaecido en la Corte de Apelaciones de Talca.



LARGO RECORRIDO

La abogada señaló que como representante de la aludida familia, ha debido enfrentar una serie de “obstáculos”, de cara a conseguir el anhelo de sus representados, de conseguir arribar a un juicio. Cabe recordar que en octubre de 2009, Aurelia Bustamante Barrientos quien tenía 68 años, fue intervenida en el Hospital de Curicó acción que, a juicio de su familia, derivó en el fallecimiento de la mujer a raíz de una “negligencia médica”. Dicha causa presenta “un largo recorrido”, donde incluso se requirió la exhumación de los restos de Aurelia Bustamante. Recién en enero de 2016, sobre la base de una serie de antecedentes, la fiscalía imputó cargos sobre el doctor por cuasi delito de homicidio, proceso que a la postre fue sobreseído por la Corte de Apelaciones de Talca, por dos votos contra uno, acogiendo así la postura planteada por la defensa de Valenzuela. “Esta ha sido una larga batalla, la familia siempre ha tenido como objetivo la búsqueda de la verdad. En este tipo de juicios uno puede llegar a un acuerdo reparatorio, a un acuerdo económico, pero no era el fin. De hecho, hace años atrás ejercimos la acción civil indemnizatoria, pero decidimos dejar abandonado ese procedimiento. Muchos podrán pensar que fue una irresponsabilidad y la verdad que no, fue una decisión consentida, consensuada con la familia (…) Hoy no hay ninguna posibilidad de un acuerdo económico, tampoco lo busca la familia”, subrayó, Vergara de cara a lo que viene.