Corte Suprema rechazó recurso y pone punto final al caso Concejales Viajeros

Curicó.- La Corte Suprema de Justicia declaró como “inadmisible” los recursos de queja con los que el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y los abogados querellantes intentaron revertir la absolución de cargos emitida por la Corte de Apelaciones de Talca, que favoreció a las autoridades comunales, y ex ediles involucrados en el denominado caso Concejales Viajeros.

“Se declara inadmisible”. Son las palabras emitidas en su dictamen, con las que el máximo tribunal del país puso el punto final al largo caso que arribó al Ministerio Público y al Juzgado de Garantía de Curicó en julio del años 2014, desde cuando se desarrollaron procesos investigativos por presunto fraude al fisco, en torno a los concejales en ejercicio, Leoncio Saavedra, Mario Undurraga, y Jaime Canales.

También en torno a los ex ediles, Luis Trejo, Julieta Maureira, Luis Rojas, Enrique Soto, Nelson Trejo, y Miguel Ángel Limardo, a todos quienes se les formalizó la investigación sobre las rendiciones de dineros municipales utilizados para participación en seminarios de capacitación, tanto en Chile como en otros países, y por lo que todos los investigados fueron llevados a juicio en el Tribunal de Garantía de Curicó.

DE LA CULPABILIDAD A LA ABSOLUCIÓN

Allí Ministerio Público formalizó y planteó acusación contra todos los nombrados por fraude al fisco, instancia en la que el Tribunal los condenó culpables, emitiendo sentencia, de multas, decretándose indistintamente la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Los abogados defensores de seis de los nueve imputados recurrieron a la Corte de Apelaciones, con el único instrumento que les quedaba en mano: el recurso de nulidad.

Este no solo logró la nulidad del juicio, sino además la Corte de Apelaciones lo hizo acompañar con una sentencia de reemplazo, que echó por tierra el dictamen del Tribunal de Garantía de Curicó, absolviendo no solo a los seis, sino a los nueve, ahora ex imputados. En la contraparte y ante el adverso escenario, el Ministerio Público, Consejo de Defensa del estado y abogados querellantes echaron mano a su último instrumento legal factible: el recurso de queja ante la Corte Suprema.

Sobre este, el miércoles reciente el máximo Tribunal del país emitió dictamen, 4 votos a 1, precisando: “que se declara inadmisible” el recurso de queja interpuesto por fiscalía, CDE, y querellantes, con lo cual no queda instancia alguna de este caso, ratificándose el anterior dictamen de fondo, el de segunda instancia, de la Corte de Apelaciones de Talca, que absolvió a los ex imputados del caso Concejales viajeros, cerrándose así el bullado y controvertido caso

LUIS TREJO: PERDONAR

El ex concejal Luis Trejo, uno de los más cuestionados en el caso, y uno de los que insistió en su inocencia, dijo recibir “tranquilo esta buena noticia, y mantenemos lo que hemos dicho desde el inicio de esta causa, en torno a tres conceptos básicos: primero que aquí no ha habido delito; segundo que tampoco ha habido enriquecimiento, y lo tercero que hemos mantenido nuestra coherencia, por ejemplo al no asumir una candidatura si antes no resolvíamos este tema judicial”.

Al ser consultado sobre quienes lo acusaron o dañaron su imagen, Trejo descartó acciones: “Algo que he aprendido en estos tres años es mirar la vida con mayor bondad, humildad, y con un afán de perdonar, y que la gente que estuvo detrás de esto reflexionen que causaron daños; esto cuesta ser reparado, pero en mí también está el ánimo de perdonar y de caminar tranquilo, con humildad, por la calle, y debemos perdonarnos unos a otros”, acotó.

QUERELLANTE

Uno de los abogados querellantes en este caso, Víctor Bahamondes comentó que tratará de agregar otros supuestos delitos para cambiar el escenario, agregando que “para mi se debe cambiar la estrategia y reformalizar por delito de malversación de caudales públicos y uso malicioso de instrumento público”.