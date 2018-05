Controversia genera mural pintado por agrupación feminista en Curicó

Discordia. “Macho muerto no viola”, esa es la frase de la polémica, la cual apareció hace un par de semanas en calle Carmen, casi al llegar a avenida Camilo Henríquez.

CURICÓ. Varias lecturas ha provocado el mural. Para algunos es un respaldo a la pena de muerte para hombres que violan, especialmente a niños, hechos que han salido a la luz pública a nivel local y nacional. No obstante, para sus creadores es un simbolismo en cuanto a “matar” el machismo que reina en algunas personas.

De hecho, este viernes hay una marcha en todo el país para reclamar por esas situaciones. En redes sociales, las opiniones han estado divididas en cuanto al mensaje del mural, mientras unos piden tolerancia cero con los violadores, otros consideran que solo la idea de plantear la pena capital es volver a los tiempos de las cavernas, pues varios consideran que abusar de una persona es por enfermedad siquiátrica.

El mural fue obra del Colectivo de Mujeres de Curicó. Su presidenta, Elsa Labraña, explicó cuál es el significado de la frase. “En la cultura hetero patriarcal se confunde y mimetiza el concepto de macho con el de hombre, cuando se pide muerte al macho es al constructo de masculinidad que abusa de sus privilegios y pone sus necesidades biológicas, sociales, emocionales, laborales, por sobre las necesidades del entorno. Macho muerto no viola, no es un llamado a eliminar a los hombres, sino al macho abusador que está dentro de la cultura machista. Ser hombre no es lo mismo que ser macho, así como ser mujer no es lo mismo que ser madre. En ambos casos es una elección personal ser o no ser”, apuntó.