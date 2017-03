Concejal Undurraga dijo no estar de acuerdo con sistema usado para solucionar problema habitacional

De familias con orden de desalojo. Señaló que comprende la situación por la que pasan las familias del Puente Colorado, en Zapallar, pero que la inversión debe hacerla el Estado de Chile, no el municipio curicano.

Curicó. Una crítica a la gestión que realizó la Municipalidad para entregar terrenos a una veintena de familias del sector del puente Colorado para que solucionaran su problema habitacional, hizo el concejal Mario Undurraga. Expresó que partiendo de la base que comprende que se trata de un problema social de personas que quedarían en la calle porque desde hace años tienen un juicio por ocupación de tierras, podrían haberse buscado otras soluciones para solucionarlo.

El concejal aseguró que hay que ser muy claro en señalar que este problema partió hace 20 años con un gobierno de la Concer-tación, donde no se les dio la solución que habían comprometido y donde a las familias se les dijo que nunca tendrían que salir de ahí.

PROMESAS

Mario Undurraga dijo que no se han respetado promesas hechas ni por el Gobierno ni por el Estado y que se ha perdido el juicio de desalojo y la gente tiene que salir de ahí. “En este caso se les buscó una solución que a mi parecer no debía haber dado la Municipalidad, sino que el Estado o el Serviu en su representación, porque el municipio no es responsable de ese problema y resulta que está entregando un terreno que se quita a un colegio, un terreno que era de educación y traspasado a la Municipalidad de Curicó, que hace gestiones ante el Ministerio para entregar esta superficie de tierra”, señala.

Undurraga agregó que él como concejal propuso una buena alternativa como era trasladar a estas familias al sector urbano de “Valles de Santa Fe”, que tenía capacidad para construir viviendas, pero que este ofrecimiento no fue aceptado.

ALTA TASACIÓN

El concejal agregó que los terrenos que el municipio entrega son uno de los más caros de Curicó, a 6 UF el metro cuadrado y corresponden a 6.400 metros cuadrados, lo que significaba 40.000 UF lo que en dinero es una gran cantidad.

“Si se hubiera analizado la situación para que el Estado o Serviu pagara esa cantidad y el municipio hubiera licitado los terrenos, con ese dinero se podría haber construido otro colegio, hacer otro consultorio para algún sector poblacional rural, varias ambulancias para la salud municipal o cinco carros para bomberos. Con estos recursos se pudo haber ocupado solo una parte para darles a los postulantes habitacionales una ubicación cercana en el camino a Los Cristales o Zapallar donde vale cien millones de pesos la hectárea, una superficie mayor a la que se está entregando y donde la Municipalidad habría podido también solucionar algunos problemas económicos con su patrimonio o haber dejado espacio para la educación” indicó.

CAOS VEHICULAR

Dijo Undurraga que además de la pérdida de patrimonio municipal, se estarán incluyendo más casas en una de las vías más conflictivas de la comuna, entre el Puente Colorado y el cruce de la Avenida España, sector muy saturado y donde se demora más de veinte minutos en cruzar un kilómetro, por lo que se va a producir un mayor problema de tránsito para los curicanos.

Con esta situación, dijo Undurraga, se nota claramente que fue muy mal pensada esa determinación porque si bien era necesario solucionarle el problema a estos vecinos pero no ahí, ni menos con patrimonio de la Municipalidad porque esos recursos podrían haberse usado en otros proyectos sociales.