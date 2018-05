Concejal pide denunciar delitos en sector surponiente de la comuna

Carabineros. Según Sebastián Maturana, en los últimos años se ha reducido la cantidad de policías porque las personas no dan cuenta de los hechos delictuales.

CURICÓ. Si bien hay estadísticas que consideran a la “ciudad de las tortas” como una de las más seguras del país, algunos hechos delictuales registrados en el último tiempo han puesto una señal de alerta.

En ese sentido, el concejal de la comuna Sebastián Maturana afirmó que, a su juicio, ve a pocos efectivos policiales en las calles, especialmente, en sectores populares, lo que es percibido por los delincuentes que sienten que es más fácil actuar.

“En todo Curicó hay muy pocos funcionarios recorriendo las calles, principalmente en el sector de Aguas Negras. Hace un par de años atrás, habían 45 carabineros, el año pasado 23 y hoy en día son 12 ó 13”, dijo refiriéndose a unidad policial de dicho sector. .

Por tal motivo, en una visita protocolar, por un nuevo aniversario de la institución, el concejal curicano le manifestó su preocupación al jefe de la Séptima Zona de Carabineros, general Héctor Salazar.

“Le di a conocer mi inquietud y sobre todo del sector surponiente. Y no me había enterado que no eran 23 carabineros, sino que son 12 ó 13, lo que para un sector donde hay más 40 mil habitantes es muy bajo”, apuntó.

VECINOS

Sebastián Maturana precisó que destaca de sobremanera la labor policial y que la baja de efectivos no es en ningún caso responsabilidad de ellos, sino que de la comunidad que no se da el tiempo de denunciar, por ejemplo, robos y asaltos que son muy comunes en las distintas poblaciones de la ciudad, lo que es un muy mal indicio. Ante esa situación, la autoridad comunal hizo un llamado a denunciar a las personas, especialmente, que viven en el sector surponiente de la comuna.

“No hay que olvidar que Carabineros se lleva por las estadísticas. Si no hay denuncias es como si fuera una taza de leche Aguas Negras, lo que no es así en la realidad. Por eso, invito a toda la comunidad, sobretodo a los dirigentes vecinales del sector, a denunciar cualquier hecho delictual”, sentenció.

El concejal recordó que mantener a raya a los delincuentes es tarea de todos los estamentos de la sociedad.