Concejal Jaime Canales responde a críticas del alcalde Javier Muñoz

“No hay nada claro”. Fundamentó su voto en contra por la forma como se enfrenta el pago de la millonaria indemnización a la ex directora de Educación, denunciando que no existe claridad.

CURICÓ. El concejal Jaime Canales acusó al alcalde Javier Muñoz de tener un doble discurso, cuando lo trata públicamente de ser un concejal negativo por haberse opuesto a la forma como se estaba procediendo al pago de la millonaria indemnización por $585.000.000 a la ex jefa del DAEM, Irene Cortés, por despido injustificado.

Canales manifestó que antes que se presentara el actual problema, la autoridad comunal había reconocido en repetidas oportunidades que Jaime Canales le ha apoyado en todas sus iniciativas y que ahora decía lo contrario solo por no estar de acuerdo en la forma como se ha enfrentado el injustificado e ilegal despido de la ex jefa del DAEM. “El lunes recién pasado le apoyé la compra de uniformes escolares y la compra de una ambulancia, pero lo que no voy ha apoyar nunca son los errores que el ha cometido ni los que pueda seguir cometiendo” indicó.

GRAVE ERROR

El concejal Jaime Canales dijo que “hay casos tan graves y que la comunidad no sabe como el de la señora Irene Cortés, a quien pudo habérsele pagado mucho menos, pero como hubo acoso laboral y despido injustificado se llegó a la cifra de 585 millones de pesos, es decir, más de 400 millones de pesos más si hubiese sido un despido justificado, pero que el alcalde se dio el gustito que quería”.

Canales agregó que “hoy el alcalde destaca en los medios de comunicación el voto negativo de este concejal y lo califica como una persona negativa, pero no quiere reconocer que fue él quien cometió el error de despido ilegal y que eso lo reconoció la Contraloría, los Tribunales del Trabajo, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Puede poner él (Javier Muñoz) todos los disfraces que quiera a este error, pero quienes deben pagar estos dineros ahora son los curicanos y los chilenos en general. Para mi debiera ser él quien asumiera la responsabilidad y no pedirle al concejo que apruebe este exagerado gasto que bien pudo haberse evitado y por eso mi voto fue en contra”, señaló.

NADA CLARO

Con respecto a la forma de pago, expresó que no existe nada claro, “porque lo que se aprobó fue la cantidad de 210 millones de pesos, a través de una modificación presupuestaria que toca recursos de un proyecto de la Escuela “María Olga Figueroa” y de los profesores de planta con la promesa que iban a ser reembolsados por el Ministerio de Educación, pero si fuera así por qué no se entregaron antes estos dineros ya que la sentencia de los tribunales tiene bastante tiempo”.

El concejal dijo que según la información entregada en la reunión de concejo, “la primera cuota sería de 350 millones de pesos, pero que no se dijo de dónde se sacarán los restantes 140 millones de pesos para este primer pago y luego cómo se hará para llegar de los 350 a los 585 millones”. Agregó que tampoco se tiene conocimiento que la parte querellante cambie su posición y acepte la cancelación dividida dado que la sentencia era bien clara como tampoco ha entregado el documento donde el Ministerio de Educación asegure que se hace cargo con recursos de Educación del tremendo error del alcalde.

COMUNIDAD

Finalmente, el concejal aseguró que cuando hay iniciativas que van en beneficio de la comunidad él las apoyará con su voto como siempre lo ha hecho, pero “no estoy dispuesto ha respaldar ni ha quedarme callado cuando se cometen errores de esta naturaleza que cuestan muchos millones al erario nacional y municipal”.

Con respecto a las críticas que el alcalde le ha hecho a su condición de concejal, Jaime Canales señaló que es bombero voluntario y que el fuego debe apagarse con agua y no echándole más bencina como la autoridad lo está haciendo en este caso.