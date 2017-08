Concejal Canales expresó su molestia por demora en la apertura de paso bajo a nivel Villota-Lautaro

Para los vehículos. Dijo que las obras debieron entregarse en el mes de abril y pide que se acelere su apertura para el uso de la comunidad.

CURICÓ. Su preocupación y malestar dio a conocer esta semana el concejal Jaime Canales, por la demora que existe en la entrega de las obras del paso bajo a nivel Villota-Lautaro, como también la apertura del paso vehicular de ese sistema de conectividad.

El concejal curicano dijo que ve con mucha alegría por la gente del barrio sur poniente la forma cómo han avanzado las obras del paso bajo nivel de la calle Villota, que traerá de seguro otros avances, mejor valor a sus propiedades, mejor conectividad con el centro, mejores vías de acceso para la locomoción colectiva y particular, y principalmente seguridad para los peatones.

MOLESTIA Y RABIA

Sin embargo, el concejal dio a conocer su preocupación por la demora en poner en operaciones este paso.

“Aunque parezca raro o extraño, derechamente me causa molestia y rabia no saber por qué no se abre al uso tanto de automóviles y peatones, más aún cuando todos vemos que las obras están terminadas, y de inmediato me salta la desconfianza y justificada por todas las cosas que hemos visto en el actuar de nuestras autoridades, y me pregunto, ¿no será que estamos en espera que se acerquen un poco más las elecciones, para que sea inaugurado por los candidatos afines a los partidos de gobierno?

Jaime Canales continuó expresando en su declaración que “de ser así, sería una nueva acción no deseable de nuestras autoridades, que por privilegiar los votos de unos pocos electores se castiga a la gran mayoría de los usuarios, los que usan locomoción colectiva, las dueñas de casa que vienen a comprar sus víveres o los estudiantes de liceos, universidades e institutos, y es por esa razón que le pido a la autoridad que corresponda, que hagan las gestiones para abrir el paso, que lo abran a la brevedad, porque los más necesitados se los agradecerán sin pedir nada a cambio, solo, mayor seguridad para llegar al centro de la ciudad y rapidez de los estudiantes para ir y regresar de sus estudios; y una mejor conectividad para la gran masa trabajadora que sale temprano por las mañanas y regresa agotada por las tardes, todo lo anteriormente dicho sin considerar la descongestión que significaría al centro de la ciudad, sobre todo que hoy está abierto a los peatones, considerando que de acuerdo a la propuesta inicial se debería haber entregado en el mes de abril pasado”, señaló.

El concejal dijo que en el próximo concejo al que asista, solicitará al alcalde -con respeto- que se abra el paso nivel de Villota al uso de los curicanos, partiendo de la máxima que las obras son para que sean usadas por los verdaderos beneficiarios, “y que no saquen beneficio de ellas los postulantes a ocupar un sillón parlamentario en las próximas elecciones”.

RESPUESTA

Por su parte, consultado el inspector técnico de obras de este proyecto Serviu, el arquitecto Luis Cruz Ormeño, señaló que las obras del paso bajo a nivel Villota-Lautaro, están en etapa final y que siempre en cualquier proyecto y más de la envergadura de esta megaobra se presentan imponderables que atrasan un tanto la recepción definitiva de los trabajos.

El profesional dijo que hubo que desarrollar algunas obras fuera del proyecto que causaron una demora como fue la pavimentación de los interiores de ferrocarriles, la petición que se realizó para sincronizar el sistema de semaforización del paso y otras tareas como recepción de algunos trabajos por parte de EFE que obligaron a prolongar un tanto el plazo primitivo.

De igual forma, Luis Cruz destacó que se encuentra en pleno proceso de recepción del paso en el tramo Balmaceda – O’Higgins a objeto de dejarlo operativo en septiembre. “Nuestra intención es dejar el paso libre antes del 18 de septiembre para así entregar una mayor comodidad a las personas que deberán usarlo”.

Con respecto a los trabajos anexos que comprende el megaproyecto, el profesional resaltó que se seguirá con un proceso parcial de recepción de obras a objeto de completar en el mes de septiembre el proyecto completo.