Con largas filas comenzó regularización de inmigrantes

Atención. Hasta la Gobernación Provincial llegaron más de 250 ciudadanos extranjeros, mientras que en ChileAtiende hubo casi 200 personas.

Curicó. Con mucha expectación se inició este importante proceso, el cual estuvo marcado en una jornada inaugural por filas que superaron en total las 250 personas atendidas en la Gobernación Provincial. No hay que olvidar que desde ayer lunes 23 de abril comenzó el proceso de regularización extraordinario tendiente a registrar y poner en regla a aquellos extranjeros que permanecen en el país en forma irregular y que hayan entrado a Chile hasta el 8 de abril pasado. La gobernadora provincial de Curicó, Macarena Pons, dijo que se adoptaron todas las medidas para enfrentar la gran demanda de personas, lo cual era esperable. “Estamos preparados. Nos hemos organizado con cuatro filas, las cuales se están dividiendo por la necesidad de cada uno. Los que tenían sus números asignados, los que vienen a buscar número, quienes quieren informaciones o los que vienen a estampar visas. Están siendo todos atendidos y ustedes pueden ver que han llegado más de 250 personas. En ChileAtiende había por lo menos 170 más, por eso el número es muchísimo más alto que los otros días”, admitió.

Macarena Pons pidió a los ciudadanos extranjeros tener paciencia, pues todos serán atendidos. “No es necesario que vengan a dormir acá, porque pasan toda la noche afuera pasando frío y los vamos a atender a todos”. La gobernadora provincial de Curicó recordó los plazos que se manejan. “Tienen 90 días quienes estén en situación irregular, lo demás sigue todo normal. Hay tiempo y esto está fluyendo rápido. Así que llamar a la calma y que la gente no se desespere”, indicó.

ROSTROS DE LA INMIGRACIÓN

Muchos ciudadanos extranjeros estaban nerviosos y solo querían que avanzara la fila, mientras que otros se lo tomaban con más calma y se dieron unos minutos para conversar con La Prensa. Es el caso del venezolano Carlos Chassis, quien lleva un mes y medio en el país y afirmó que los trámites solicitados son necesarios para regularizar sus situaciones. “Es una decisión sumamente importante de parte del gobierno. Lo único que puedo acotar es que es un poco desorganizado el proceso. No hay mucha claridad, pues vine hace un mes y recién se tomaron medidas”, dijo. En tanto, su compatriota Arlen Degoseche llegó a Curicó recién el pasado día 16 del presente y calificó el proceso como relevante, pues “así se puede deshacerse un poco de la delincuencia que emigra para otros países. Estoy tratando de buscar trabajo y me vine para acá, porque está mi hermano hace dos meses trabajando”.

Una situación similar y que se repite en la mayoría de los casos, está viviendo Natalia, de Colombia, quien lleva cinco meses en Curicó y que no ha surgido, porque hay una especie de “círculo vicioso”. “La verdad si es para mejorar y ayudarnos me parece bien, sobre todo para tener la documentación. Se me ha hecho difícil el empleo, porque me piden el permiso y para eso me piden un contrato que no tengo”, apuntó.