Comisión extraordinaria tratará el tema del Santuario El Carmen

Llamado. La consejera regional de la provincia de Curicó, Cristina Bravo, pidió a sus pares aprobar los recursos para terminar los trabajos pendientes, pues a su juicio, la comunidad no merece esperar más.

CURICÓ. En las próximas horas se vivirá un nuevo capítulo de la reconstrucción de la Iglesia El Carmen. El tema será analizado en una sesión extraordinaria de la comisión de Educación y Cultura del CORE.

En conversación con La Prensa, la consejera regional de la provincia de Curicó, Cristina Bravo, espera que salga humo blanco en el encuentro. “La idea es aclarar todas las dudas que tengan los consejeros regionales. Es más, le pedimos al presidente de la comisión que incorporara a todos los estamentos involucrados en este tema que es la municipalidad de Curicó, los jefes de división del Gobierno Regional que son control y gestión, finanzas y dirección de Planificación, además, de los consejeros regionales”, dijo.

La autoridad afirmó que no es posible que la reconstrucción se mantenga paralizada habiendo recursos aprobados. “Espero que podamos llegar a un acuerdo respecto de todo lo que ha pasado con la Iglesia El Carmen. La comunidad católica no puede seguir esperando. De 2015 a la fecha no se ha avanzado en esa construcción. Todo lo que se logró se ha ido deteriorando y con el paso del tiempo el proyecto va a ser cada día más caro”, puntualizó.

PLATAS PENDIENTES

Cristina Bravo dijo que “no nos merecemos otro año más una procesión de la Virgen sin tener construida la iglesia. Afortunada-mente, a partir de los recursos de particulares todos los fieles podemos ir a misa y estar en un lugar adecuado, pero no es lo que se merece la comunidad”.

Sobre los reclamos de algunos consejeros regionales en cuanto a que no quieren aprobar nuevas platas, mientras no se aclare qué pasó con los pagos, supuestamente irregulares a la empresa contratista en el inicio de las obras tras el terremoto de 2010, dijo que se debe seguir el conducto regular.

“Para eso existen distintas instituciones que son las que tienen que fiscalizar y ya verán qué es lo que pasó antes, en el primer proyecto de reconstrucción de la iglesia El Carmen que quedó truncado. Es como cuando uno está muy enfermo y se va a atender a un médico u hospital y no tiene plata para pagar por el tratamiento. Siento que primero hay que solucionarle el problema al enfermo y después ver cómo se paga la cuenta”, acotó.

Si se liman las asperezas en la sesión extraordinaria de la comisión de Educación y Cultura de esta jornada, la aprobación de los recursos podría ser puesta en tabla para su aprobación, por ejemplo, en el próximo consejo regional.