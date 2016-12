Colegios de Curicó no lograron puntajes nacionales en la PSU

Cifras. En total, hubo 163 puntajes máximos en Chile y solo 8 en el Maule.

Curicó. Interesantes cifras reveló la Prueba de Selección Universitaria (PSU) a lo largo de todo Chile, más aún en la Región del Maule, que registró solo ocho puntajes nacionales en tres de sus provincias: Talca, Linares y Cauquenes, quedando fuera Curicó.

El detalle de la Región del Maule es el siguiente: en Talca, dos puntajes del Colegio Particular Montessori (Par-ticular Pagado), uno de Liceo “Abate Molina” (Municipal), Colegio Inglés (Particular Pagado). En Linares, uno del Instituto Linares (Particular Subvencionado) y Colegio Alborada (Particular Pagado). Mientras que en Cauquenes, dos puntajes de Liceo Inmaculada Concepción (Particular Subvencionado).

A nivel nacional, de los 163 puntajes máximos que hubo este año, 112 fueron de establecimientos particulares pagados, 33 de particulares subvencionados y 18 de municipales.

Este año, además, cambió el panorama de 2015, cuando los colegios municipales obtuvieron más puntajes nacionales que los particulares subvencionados. Así, en esta ocasión, los colegios particulares subvencionados concentraron el 20,13% de los puntajes nacionales, superando a los establecimientos municipales, que solo tuvieron el 10,69%.

Crisis humanista

Un punto que llamó la atención fue la tremenda baja en puntajes nacionales en las pruebas de Lenguaje –solo 5 en el país- e Historia y Ciencias Sociales –apenas 2-. La prueba en que hubo más puntajes nacionales fue Matemática, con 116 y en Ciencias 39. Este lunes 26 de diciembre, a las 8:00 horas, se publicarán los resultados de todos quienes rindieron la PSU este año. Tras esto, comenzará el proceso de postulaciones a las 36 universidades adscritas al Sistema Único de Admisión, el que se extenderá hasta el viernes 30 de diciembre.

Los 163 puntajes nacionales de este año superan por más del doble que el año anterior (150% más), cuando solo hubo 65 puntajes máximos. De todas formas, éste es el segundo año en que se registran menos puntajes nacionales desde que existe la PSU.