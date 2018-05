Colegio Alessandri celebró un nuevo aniversario

52 años. El director del establecimiento, Raúl Olave Miño, encabezó una atractiva actividad para conmemorar un año más de este prestigioso establecimiento de la Red Educativa Municipal.

Con un singular colorido artístico el Colegio Ingeniero Jorge Alessandri Rodríguez de Curicó, celebró el 52° aniversario. La ceremonia se realizó en el patio central del establecimiento a la que asistieron los concejales Leoncio Saavedra Concha y Javier Ahumada como alcalde protocolar.

El director Raúl Olave Miño, de una forma muy particular se dirigió a los presentes, especialmente a los alumnos preguntándoles: “Niños, ¿por qué eligieron esta escuela?” Todos los alumnos concordaron que están allí porque quieren muchísimo a su escuela de una forma literal; “me siento cómodo, me gusta el lugar, los profesores son buena onda, me gustan las matemáticas, mi profesora me quiere mucho”, entre otros.

La reseña de la escuela Alessandri, tiene muchas historias que se han escrito durante medio siglo, protagonistas anónimos que han dejado parte de sus vidas en estos muros modernizados que pareciera que forman un castillo encantado, con reyes, príncipes y doncellas, un mundo de ensueño que comenzó a vivirse hace 52 años, precisamente un 2 de mayo de 1966 cuando en Curicó se transitaba por calles polvorientas nacía la escuela N° 70. Más tarde el 16 de noviembre de 1981, bajo el Decreto 8393, el establecimiento se denomina D-1. Y desde 1993 lleva el nombre en homenaje del Presidente de la República Jorge Alessandri Rodríguez.

ACTO

Apoderados, muchos apoderados acompañaron el acto de conmemoración de un año más de vida institucional, oportunidad en la que distintos cursos mostraron su talento en presentaciones artísticas

En la jornada también se entregaron reconocimientos para la asistente de la educación, Elisa Vega y una de las tías del colegio, María Isabel Molina, entregados por el director.

El presidente del Centro de Alumnos Luis Felipe Díaz, con su mensaje expresa la tolerancia y el respeto entre alumnos y docentes. Finalmente el taller de folclore “Semillita curicana” presentó con sus voces “Ojos azules” al compás de la danza.