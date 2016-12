Certifican en Curicó a la primera generación de egresados +Capaz LTP

Desarrollo personal y profesional. A través de seis cursos ejecutados en el Colegio Polivalente Japón se capacitaron en distintos oficios 81 personas.

CURICÓ. “Para nosotros es muy gratificante este programa que nos ayuda a acercar –a través de la capacitación- a la comunidad con los centros educativas. Como servicio estamos trabajando para llegar con formación a todos los sectores y por medio de +Capaz cumplir con el mandato de la Presidenta, igualar la cancha”, manifestó el director regional de Sence, Waldo Alfaro Martínez.

En Curicó, 81 jóvenes y mujeres se certificaron de los planes formativos de “Servicio de asistencia y atención a clientes”, “Contabilidad básica”, “Cajero (a)”, “Vendedor en tiendas por departamentos” y “Operario de bodegas”, todos ellos ejecutados por la Municipalidad de Curicó, por medio del Colegio Polivalente Japón de la capital provincial.

En la actividad participó la seremi del Trabajo y Previsión Social, Elia Piedras, quien en su intervención junto con felicitar a los/as presentes indicó: “Ustedes son la evidencia de que el Gobierno si tiene programas pertinentes que les permitirán suplir sus necesidades, y no solo eso, sino que para que puedan ejercer el derecho a la autorealización y hacer lo que realmente les gusta”, dijo la autoridad.

Los cursos tuvieron una duración de 180 a 300 horas de duración, donde los alumnos/as contaron con un subsidio de alimentación y movilización (por día asistido a clases) subsidio infantil para hijos/as menores de 6 años y seguro de accidente. Actualmente todos ellos se encuentran en la etapa de intermediación laboral.

“Se puede ser +Capaz, se puede salir de la casa”

Silvana Guerra egresó del curso “Vendedor en tiendas por departamento” y luego de terminar su formación realizó la práctica en Falabella, tienda donde quedó trabajando “Me cambió la vida, estuve muchos años cuidando a mis hijos –una hija enferma que ya no está- y ahora me tocó a mí (…) Se puede ser +Capaz, se puede salir de la casa, se puede salir al mundo laboral”. Para ella la experiencia de la capacitación fue positiva y por lo mismo instó a quienes aún no se deciden a participar “…que se atrevan, porque yo igual tenía miedo al principio luego de 20 años cuidando a mis hijos, porque para mí salir a trabajar me daba miedo porque no tenía experiencia, ahora no”, señaló la alumna.

Junto a ella está María Jeannette Toledo, quien egresó de “Servicio y atención al cliente”, para ella esta es una oportunidad no solo de encontrar una fuente laboral, sino que de emprender ya que en su hogar se dedica a la venta de plantas “Súper bueno porque nosotros aprendimos cómo podemos atender al cliente que llega a nuestra tienda. Lo recomendaría porque así uno tiene una herramienta de trabajo, de repente las personas piensan que uno no puede salir de su casa y el hecho de tener estas capacitaciones nos da la oportunidad de avanzar y ser un sustento para nuestra familia”, declaró.

A través de +Capaz Liceos Técnicos en la Región del Maule se capacitaron 735 personas, este año se espera llegar a más de mil. Las postulaciones aún están abiertas a través de www.sence.cl a los cursos de:

Gestión y administración de micros y pequeñas empresas, Medidas y mantenimiento de redes eléctricas aéreas y subterráneas MT/BT y Técnicas de soldadura por oxigas y arco voltaico.