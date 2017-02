Caso “Concejales Viajeros”: imputados no asumen culpa y van a juicio oral

Próxima etapa. La preparación del juicio oral simplificado quedó fijada para el 9 de marzo a las 10:00 horas, mientras que el fiscal Francisco Ávila dijo que perseguirá que se decrete contra los imputados la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

CURICÓ. Por cerca de 40 minutos en el Tribunal de Garantía de Curicó se prolongó la audiencia en que los 11 imputados en el caso “Concejales Viajeros”, determinaron no aceptar responsabilidad en los hechos por los cuales han sido investigados, y que constituirían presunto fraude al Fisco, por lo que todos ellos seguirán adelante en el proceso que culminará en un juicio oral simplificado.

El magistrado Jorge Omar Valenzuela, en la audiencia de ayer, se dio el tiempo de recapitular los hechos en los que habrían participado los tres concejales, seis ex ediles, y dos transportistas, quienes tras la querella iniciada en el 2014, fueron investigados por la fiscalía local en sus rendiciones de gastos y viáticos, correspondientes a dineros municipales usados en viajes que se efectuaron a la zona de Malargüe, Argentina.

En concreto, los concejales Leoncio Saavedra, Mario Undurraga y Jaime Canales, además de los ex concejales, Luis Trejo, Julieta Maureira, Enrique Soto, Nelson Trejo, Miguel Limardo, y Luis Rojas, habrían realizado los viajes al país trasandino usando dineros municipales, rindiendo montos mayores a los utilizados, generando la figura de uso de boletas “ideológicamente” falsas, situación esta última en que participan también los transportistas imputados.

No aceptar responsabilidad

El juez, en la instancia de ayer, explicó a los imputados que estaban en la posibilidad de aceptar responsabilidades en los hechos, y de hacerlo, activar un juicio simplificado generando una condena inmediata; o como segunda opción, no asumir culpa, que fue finalmente la alternativa por la cual se inclinaron todos los requeridos, quienes uno a uno expresaron su intención de ir a juicio oral, por lo que se agendó nueva audiencia, el 09 de marzo próximo.

El fiscal Francisco Ávila dijo no llamarle la atención la decisión de los imputados agregando que el Ministerio Público, mantiene su acusación por presunto fraude al Fisco, por lo cual perseguirá se aplique las máximas penas asignadas a este delito, entre ellas y lo principal, según dijo el profesional, que se decrete contra los requeridos la inhabilidad de ejercer cargos públicos.

“Los concejales y ex concejales no admitieron responsabilidad, cuestión bastante obvia; por nuestro lado acusamos, y no efectuamos rebajas a la pretensión punitiva (penas)”, dijo el profesional, añadiendo que los imputados arriesgan penas que no son altas, pero lo que es más importante para nosotros son las penas de inhabilitación de cargos públicos, y ese es el objetivo principal”, aseguró el fiscal.

Requeridos

El ex concejal Nelson Trejo dijo estar conforme en cuanto a ir a un juicio, “ya que lo que nosotros cometimos es un error y no un delito”, lo que fue corroborado por el también ex edil Enrique Soto, quien dijo que “es lo que hemos planteado desde el principio, la necesidad de ir a juicio, y aclarar lo que creemos no es delito como se nos ha imputado, por lo tanto estamos tranquilos y contentos, de que se va a demostrar nuestra inocencia, en un juicio oral”.

La ex concejal Julieta Maureira fue más extensa y más enfática en su reacción manifestando que “nos vamos a juicio oral, la única instancia para demostrar nuestra inocencia”. Sostuvo que a su opinión, “los medios de comunicación han sido muy injustos con mi persona, se ha basureado mi nombre, mi imagen, mi honra”, precisando que “jamás he defraudado al Fisco, ni he robado un peso de la Municipalidad”.

Añadió la ex edil que se encuentra “muy defraudada de las instituciones, como el Consejo de Defensa del Estado y la fiscalía, que no han tomado en cuenta algunas pruebas”, mencionando que el “magistrado (ayer) al enunciar los hechos, me atrevería a decir que el 90 por ciento de estos no son ciertos, hechos por los cuales se me acusa, hechos que no guardan relación con la realidad”, afirmó la ex concejal.

Por último, “con esto no quiero decir que yo sea absolutamente inocente, debo reconocer que sí existen esas dos boletas de 60 y 50 mil pesos, pero no con el afán de defraudar al Fisco, solamente fue para demostrar administrativamente que yo asistí a todas esas capacitaciones y seminarios que me encomendó el alcalde de Curicó”, puntualizó Maureira.