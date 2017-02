Casi 2.500 familias no han recibido sus viviendas a siete años del terremoto

Siete años han pasado desde la emergencia más grande que ha sacudido a nuestro país; dos gobiernos de coaliciones distintas han desarrollado planes para recuperar lo perdido, y más de $ 52.568 millones han sido invertidos solo por el Ministerio de Vivienda (Minvu) en conjuntos habitacionales y otras obras urbanas, para reponer los hogares de cerca de dos millones de damnificados que dejó el segundo movimiento telúrico más fuerte de la historia del país, ocurrido el 27 de febrero de 2010.

No obstante, autoridades aún no pueden dar por cerrado el proceso de reconstrucción, ni han sido levantadas todas las viviendas comprometidas con subsidios del Estado. Según el último informe de avance de las obras, elaborado por el Minvu, a enero de este año se han entregado un total de 222.604 unidades habitacionales en estos años, pero 2.474 inmuebles siguen pendientes. De estos, 11 no han iniciado obras y el resto está en construcción, según afirma reportaje de diario La Tercera.

Según el encargado de reconstrucción de la cartera, Dante Pancani, los principales problemas para completar el proceso en materia de viviendas se deben tanto a la extensión y dispersión geográfica como a la escasez de empresas constructoras locales, y en obras de calidad deficientes. “En muchas comunas no existía mano de obra calificada ni materiales de construcción accesibles. Hubo otras firmas que abandonaron las obras y detectamos varias que tenían mal desempeño, por lo que tuvimos que terminar contratos e incorporar a nuevas”, señaló.

En la gran mayoría de las zonas afectadas aún hay unidades habitacionales pendientes que están en construcción. De hecho, según Pancani, se identificaron 6.893 viviendas con problemas de calidad y habitabilidad. Entre las comunas con más rezago se cuentan Concepción (250 unidades), Tucapel (240) y Parral (155). “Al llegar al municipio, en 2012, me encontré con un descalabro enorme porque se habían contratado firmas que no respondieron y las casas fueron quedando en el camino. Tuvimos que trabajar para ir solucionando caso a caso”, afirmó la alcaldesa de Parral, Paula Retamal (UDI).

En Tucapel, el administrador municipal, Francisco Dueñas, explicó que “la empresa quebró con un 95% de avance y se aplazó cuatro veces la entrega de las casas. Recién en septiembre de 2016, una nueva firma comenzó a trabajar en los últimos detalles”.

En el marco del Plan de Reconstrucción, dado a conocer a mediados de 2010, el Ministerio de Vivienda se hizo cargo de 225 obras de vialidad, infraestructura de mitigación (como bordes costeros), plazas, parques y paseos peatonales. De estas, el 83,5% están entregadas.